Коли День Конституції України 2021 і історія свята

Коли День Конституції України 2021? Як святкують цей день і чому він важливий? Історія свята День Конституції України – далі в матеріалі

Коли День Конституції України 2021?

День Конституції України святкують щорічно 28 червня, адже в цей день, 25 років назад, наша країна отримала найважливіший для кожного громадянина документ – Конституцію. Отже, в 2021 році це державне свято також святкуватимуть 28 червня.

Як святкують День Конституції України 2021 і чому він важливий?

Щороку День Коституції України, 28 червня, вихідний. Цього року 28 червня випадає на понеділок, який теж буде вихідним на честь державного свята. Але не варто забувати, що це не просто черговий вихідний. Активісти та влада щоразу намагаються донести громадянам важливість цього свята та самої Конституції України. Зазвичай в цей день влаштовують багато концертів, просвітницьких заходів, виставок, парадів. Звичайно, що не обходиться без прикрашання вулиць прапорами, кульками, патріотичними плакатами.

Цікаві факти про День Конституції України

День Конституції України – єдине державне свято, яке закріплене в самій Конституції України.

Ухвалювали документ теж дуже цікаво. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглядати проект Конституції на одному засіданні без перерв. Голосування відбувалося за кожною статтею окремо і цілими розділами. О 9:18 ранку 28 червня 1996 року за Конституцію України проголосували в цілому. Таким чином 321 голосами (з 300 необхідних) було введено в дію Основний Закон України.

Цікаво, що до цього моменту, Україна прожила без Конституції аж п’ять років, і залишалась єдиною країною пострадянського простору без головного документа держави.

Фото: IStock

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