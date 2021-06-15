Як вибрати квіти букет квітів для дівчини?

Бажаєте висловити свої почуття по відношенню до коханої дівчини, але ніяк не можете підібрати потрібні слова? Букет свіжих квітів зробить це за вас. Так, квіти дійсно вміють говорити. Багато людей вже споконвіку користуються мовою квітів, щоб передати все те, що є на душі. Але, якщо ви не впевнені, що зможете вибрати букет для дівчини, який буде відображати весь спектр ваших почуттів, скористайтеся допомогою професіоналів.

Флористи компанії Flowers.ua. знають всі тонкощі квіткового етикету, а тому зможуть грамотно скласти традиційний букет або букет в коробці, який кур’єри швидко доставлять за вказаною адресою. Не сумнівайтеся, рослини для композицій завжди найсвіжіші, а оформлення букета вище всіляких похвал. Доставка квітів по всіх великих містах країни безкоштовна.

Значення квітів

На те, щоб перерахувати значення всіх квітів, які сьогодні використовуються для складання букетів і композицій, піде багато часу. Тому давайте зупинимося на символіці найулюбленіших і найпопулярніших сортів.

Букет троянд здатний передати велику палітру почуттів і емоцій. Це вічна класика. Сам посил безпосередньо залежить від кольору бутонів. Наприклад, червоні троянди традиційно уособлюють любов, темно-червоні – пристрасть, рожеві – ніжність, молочні та кремові – дружню прихильність, жовті – захоплення інтелектом людини, а білі – чистоту.

Лілії говорять про те, що ви захоплюєтеся красою дівчини.

Жасмин символізує чуттєвість, жіночність, елегантність і привабливість.

Кілька гілок бузку допоможуть зізнатися в першому коханні.

Тюльпани означають щастя, радість і символізують перше весняне тепло, тому букет тюльпанів так часто дарують на 8 березня, як коханим дівчатам, так і коліжанкам по роботі.

Яскраві і сонячні мімози – квіти таємничості.

Орхідеї дарують тим дівчатам, чия краса не має собі подібних.

Жоржини – величні квіти, які говорять “я захоплений тобою”.

Хризантеми – ці пухнасті квіти, які радують своїм цвітінням аж до настання перших холодів, згідно з повір’ями, мають магічні властивості. Так, прийнято вважати, що букет хризантем буде оберігати свою власницю від різних напастей і хвороб. Хризантеми зазвичай символізують серйозні наміри і відкритість почуттів. Білі хризантеми можна подарувати подругам, жовті – тим, ким ви зацікавлені, а червоні – коханим дівчатам.

Альстромерії – екзотичні квіти, схожі на барвистих метеликів. Дані квіти символізують неповторність та унікальність людини. До речі, ці квіти – ідеальний подарунок для алергіків, адже вони абсолютно не мають запаху, зате виглядають просто дивовижно.

Антуріум символізує хоробрість, неординарність, пристрасть. Дарувати букет антуриумов або кімнатний антуріум в горщику можна тим жінкам, якими ви захоплюєтеся.

Гербери означають флірт, гарний настрій, оптимізм. Букет з гербер – універсальний подарунок і для друзів, і для коханих дівчат, і для колег. Сміливо вибирайте ці квіти, якщо хочете зробити комусь комплімент або приємний сюрприз без повода.

Вибір колірної гами букета для дівчини

Презентувати букет квітів з пастельними, ніжними пелюстками слід молодій дівчині, а жінці у віці більш підходять букети насичених відтінків.

Хочете подарувати квіти подрузі дитинства або сестрі? Сміливо вибирайте квіти помаранчевого або жовтого відтінку.

Леді, з якими вас пов’язують близькі стосунки, флористи радять дарувати букети з квітами всіх відтінків червоного.

Якщо вас з жінкою пов’язують виключно ділові відносини, то колір букета може бути нейтральним. Наприклад, кремовим або бузковим.

Сказати “я тебе кохаю” юній дівчині допоможуть незабудки і будь-які букети в білій або рожевій гаммі.

Білі троянди, кали або лілії, подаровані дружині чи мамі, символізують духовну чистоту і глибоку повагу.

Які квіти вибрати для тієї чи іншої події

Від характеру події залежить і вибір відтінку квітів. Чим урочистіше захід, тим яскравішими можуть бути квіти.

Червоні квіти прийнято дарувати дівчатам, з якими вас пов’язують дуже близькі, романтичні відносини. Презентують їх на будь-які свята і без приводу.

Букети білого кольору частіше дарують юним особам, а причиною для такого подарунка може бути будь-який привід: побачення, вдала здача іспитів, тощо.

Квіти жовтого відтінку – зовсім не квіти розлуки. Букети кольору сонця часто дарують артистам як знак захоплення їхньою творчістю, а також всім близьким, кому просто хочеться підняти настрій.

Сині або блакитні квіти можна дарувати неординарним особистостям і молодим батькам, вітаючи з народженням малюка.

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