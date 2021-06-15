Свіжі факти про WHITE NIGHTS 2021. TULUM: нові хедлайнери й маркетплейси

Феєрично-фантазійні WHITE NIGHTS 2021. TULUM нарешті оголосили 4-го і 5-го хедлайнерів. Ними стануть німецький продюсер Thomas Schumacher та італійський хаус-дует Armonica. Артисти виступлять на BACKYARD STAGE 19 червня.

Schumacher — революціонер зі стажем від світової електронної музики. Саме він разом із Bodzin і Huntemann ще на початку 2000-х приніс в електро-саунд глибокий інтелектуальний фундамент. Тепер у музиканта — 8 альбомів, 60 реміксів і власний лейбл Electric Ballroom. А його техно-концерти, бажані на всіх майданчиках Європи, відрізняються особливою віртуозністю й інтимністю.

Знаменитий італійський хаус-дует Armonica — це Андреа й Сальваторе. Музиканти зізнаються, що мають протилежні інтереси й абсолютно різні як особистості. Наприклад, Сальваторе любить моду й тусовки, Андреа — усамітнене вивчення нових технологій вдома. Саме тому артисти відмінно доповнюють одне одного в створенні музики, як «чорне дерево і слонова кістка в піаніно».

Боги WHITE NIGHTS 2021 — кращі артисти світу.

У п’ятницю 18-го червня зіграють:

на MAIN STAGE — Shuma, Elijah, Dovi, Ro Rousseau, yogurt dj і хедлайнери Kerala Dust;

на BACKYARD STAGE — APLAY Showcase: 8Kays, VOTUMA, Veronika, SHMN, TAAX і хедлайнери WHOMADEWHO;

на GREEN STAGE — Leta, Leopold K., Bon: Soir & Zhytar feat. Oxana, Cooper b2b Severyn, Stereoigor і INGRET Live;

на BECHEROVKA STAGE — SkyBar Showcase: Manficha, Postig b2b Comax, Aplombo, The Advocate, Awl Alexander;

на INSIDE STAGE — POWER FM Party Radio Showcase: Special Key, Marrcuss, Original B, TRIISH, Tricky Nicki, KAEF, MUNFAKTA, PROBASS і GROOZIN;

на BOHO — RIM Showcase: Franc, mr.Sunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina і Odeum.

19-го червня в суботу чекаємо виступів:

на MAIN STAGE — ALLOISE, ERRAI, Kirik & Alia Palant, ILCHY, Leri і хедлайнери dOP;

на BACKYARD STAGE — ELEATICS Records Showcase: Monastetiq, The Organism, DJ Kon ‘, b2b і хедлайнери Thomas Schumacher і Armonica;

на GREEN STAGE — Dimitri the Alchemist, Nastia Arnaby, Mishukov & Bogdanov — GROOVECOCKTAIL, Jürgen Shustov b2b Stassy Miller і NMD Guru;

на BECHEROVKA STAGE — БАЛКОНЛЮБВИ Showcase: KiYera, Tam4ix, Olyandra, Zadiraka, Novikova і Hilko;

на INSIDE STAGE — ALLOSYRUP showcase by PRODJ: OPEN, VELEGURA & KAREENA, SEMPAI & MAZHORA, RIDGE, BADABOOM і SERF SASHA;

на BOHO — CUBE RECORDS UA Showcase: Kolya Liner, Nickolas Grace, Wookey, Dim DGree, Dj Lutique, t-Zhuk, Vera Pogurskaya і Mo Cairo.

Вожді WHITE NIGHTS 2021 — українські артдіячі, відомі у всьому світі. Вони так перевтілять простір, що гості точно забудуть, у якому часі вони знаходяться.

Еліна Мансурова матеріалізує в інсталяціях духів шаманів культури мая.

Анна Надуда (Ani Svami) представить космічні скульптури з майбутнього у своїй складній авторській техніці (плетіння скульптур із металевого дроту); інтерактивну концепт-скульптуру Дзеркальне Яйце; артстанцію Elements із вторсировини; спеціальний проєкт ANi Garden (скульптури, які Аня творить у співавторстві з природою); інтерактивну постановку скульптур «Глядачі» (відповідь художниці на явище інформаційної апатії й неусвідомленого поглинання медіапродукту).

Ксенія Гнилицька презентує серію Open Air.

Анна Оборська подарує WHITE NIGHTS абстракції «Бризки».

Серж Пайє — епатажно-іронічну еротичну попарт-серію Madame, montpensier?.

Марія Куликовська експонує серію об’єктів-зліпків зі скловолокна, смоли та воску «Складки Часу/Складки Пам’яті».

Леся Ригорчук дасть нам грань мальовничої реальності і фотографії — «Призма води».

Інституція X-platform спеціально для WHITE NIGHTS створить грандіозний «Караколь» — масштабне втілення старовинної будівлі часів цивілізації мая.

Додайте богемних штрихів. Маркетплейси від кращих українських брендів допоможуть відтворити містику «Білих ночей» у ваших образах.

Om.Cacao — занурюйтеся в простір Його Величності Какао (найдавнішого напою мая для сили й щастя).

Arley Sign — для поліпшення стильного бохо-луку зробіть тимчасове тату.

На WHITE NIGHTS 2021. TULUM купуйте TULUM. Це бренд двох подруг, які довго подорожували Тулумом і з зібраного там реманенту спеціально для фесту створили тематичний одяг.

Або чарівні сукні Boho RA? Це бренд речей у справжньому богемному стилі.

Дизайнерська лабораторія «FluRAnet» запропонує різноманітні психодел-речі від картин до одягу.

Divya Svara (санскрит «Божественний звук») — а як щодо чарівних звуків на основі сакральної геометрії з інструментами для саундхілінгу?

eleven.eleven.aroma додасть фесту гармонійного аромату, представивши пахощі та ефірні олії спеціально для духовних практик.

Luksor Store і lexali jewelry — медитативний острівець від двох синергічних майстрів: калімби з цінних порід дерева, звуко- й літотерапія, талісмани й обереги з мінералів.

NovaDrum — пелюсткові барабани й музичні інструменти для медитацій.

o’ba design — дизайнерські кашкети з власними ідеями.

На догоду санітарним нормам: неймовірно стильні маски від RODINA X для «чистого контакту з майбутнім».

Zacerkovnaya — ексклюзивний артодяг із ручним художнім розписом.

TOI et MOI — як же потрапляти в магічний ефір без французької нішевої парфумерії й ароматів для простору.

SETA Decor — без фантазійних аксесуарів ніякого свята не буде.

«Культурний Клуб» — один із перших хедшопів України обіцяє величезні знижки.

І як же без полунички в червні? На десерт — товари No Taboо.

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