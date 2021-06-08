Більше 2000 машин знищено, 5 мільярдів доларів зароблено: «Форсаж 9» в цифрах

Напередодні довгоочікуваної прем’єри дев’ятої частини саги «Форсаж» редакція Нового каналу зібрала найцікавіші факти про франшизу і отримала ексклюзивний коментар виконавця головної ролі Віна Дізеля.

Компанія Universal майстерно підігріває інтерес публіки до нового фільму «Форсаж 9». Ця франшиза добре відома любителям екшенів, оскільки вже дві десятиліття глядачі спостерігають за неймовірними спецефектами і бійками. Сам же виконавець головної ролі Домініка Торетто Він Дізель вважає, що з його персонажем їх об’єднує далеко не пристрасть до адреналіну.

– Якщо говорити про те, що спільного між мною і Домініком, то це, звичайно ж, сім’я. Я теж ціную і поважаю родину, у мене сильний зв’язок, і я бачу в цьому цінність, – поділився Він Дізель, і тут же пожартував. – Що стосується відмінностей, то я в реальному житті так не їжджу на машинах і не стрибаю з будівлі на будівлю.

Цікаві факти про «Форсаж 9»:

Зйомки різних частин блокбастера проходили сумарно в 14-ти країнах

Знімати «Форсаж» в різних куточках планети – фірмовий стиль франшизи. Для дев’ятої частини саги локаціями були обрані Лондон, Единбург, Таїланд, Лос-Анджелес і Тбілісі.

Більше 12 000 машин в цілому було задіяно в дев’яти частин «Форсажу» 2500 було знищено в процесі зйомок.

Денніс МакКарті, головний по автомобілям на знімальному майданчику, одного разу висловився так: «Машини самі по собі є частиною акторського складу».

«Форсаж» найприбутковіша і тривала франшиза, касові збори який у всьому світі склали 5 мільярдів доларів.

Перший трейлер дев’ятої частина став найбільшою кількістю переглядів анонсом в світі – майже 481 мільйона переглядів за перші 7 днів з моменту публікації в мережі

Прем’єру дев’ятої частини «Форсаж» у всіх кінотеатрах України глядачі зможуть подивитися вже з 17 червня.

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