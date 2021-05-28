Новий «Форсаж» скоро в кінотеатрах: Чого чекати від дев’ятої частини

Дев’ята частина культової франшизи вийде у широкий український прокат вже 17 червня 2021 року.

За сюжетом Домінік Торетто залягає на дно та живе спокійним життям з Летті та їхнім сином Браяном. Проте доля готує інші плани, адже небезпека минулих помилок завжди ховається за мирним горизонтом. Небезпечна кібертерористка Сайфер вирішує помститися Домініку за попередні невдачі та використовує для цього професійного найманого вбивцю Джейкоба (Джон Сіна), який до того ж є давно покинутим братом Торетто.

– Головні герої опиняться у найрізноманітніших куточках планети — від Лондона до Токіо; від Центральної Америки до Единбургу; від прихованого бункера в Азербайджані до галасливих вулиць Тбілісі. Старі друзі воскреснуть, закляті вороги покажуть себе знову й історію буде переписано, адже на родину чекають незнані досі випробування, — відмічають продюсери франшизи.

До ролей у проєкті повернуться Мішель Родріґез, Кріс «Ludacris» Бріджес, Джордана Брюстер, Наталі Еммануель, Сон Кан. До них також приєднаються володарки премії «Оскар» Хелен Міррен та Шарліз Терон. Вперше у фільмі з’явиться лауреатка премії «Ґреммі», відома співачка Карді Бі у ролі Лейзи – дівчини, яка пов’язана з минулим Домініка.

Сценарист, режисер та продюсер Джастін Лін вже вп’яте повернувся для роботи над новою частиною фільму. Пропозиція очолити режисерське крісло стала для нього справжньою несподіванкою та радістю. Лін не працював над останніми двома частинами франшизи, хоча і підтримував хороші стосунки із зіркою саги Віном Дізелем та усією родиною команди «Форсаж». Проте ідея попрацювати над стрічкою знову неабияк захопила його. «Якщо чесно, я навіть не думав, що мені коли-небудь випаде такий шанс», — розповідає Джастін Лін. — Я вважав, що протягом тих чотирьох частин фільму, над якими я працював, мені вдалося досягнути всього, що прагнув. Але одного ранку я прокинувся і зрозумів, що ця історія неймовірно багатогранна і нам справді є що досліджувати. У «Форсаж 9» я намагався поєднати історія з минулих восьми частин, щоб нарешті дати відповіді на всі запитання наших фанів».

«Такого накалу емоцій ви ще не бачили, — коментує режисер. — Мені здається це саме те, за що фани так сильно люблять сагу. Саме завдяки героям, до яких так сильно прикипіла аудиторія, нам вдається рухати сюжет вперед».

Актори із захватом поставилися до повернення режисера, якому під керівництвом Дізеля, одного з головних архітекторів франшизи протягом двох останніх десятиліть, вдалося вивести історію на рівень світового блокбастера.

– Щоб завершити цю епоху саги я розумів, що поруч мені буде потрібен режисер, який одночасно є моїм партнером і знає франшизу як ніхто, — говорить Дізель.