В Києві відкрилась виставка українського сучасного мистецтва «Відкрита можливість»

180 творів 50 майстрів живопису, фотографії, скульптури, відеоарту з приватних колекцій, 2 місяці – Центр сучасного мистецтва М17 запрошує відвідувачів досліджувати віхи розвитку вітчизняного мистецтва з 21 травня до 25 липня 2021 року.

Від одеського концептуалізму і Харківської школи фотографії до київського нонконформізму й української «нової хвилі», а також митців «поза системою» – виставка «Відкрита можливість» охоплює різні стилістичні та часові координати, пропонуючи відвідувачам погляд на сучасне мистецтво України крізь одну з можливих моделей музейного зібрання «тут і зараз», основу для якого закладає спільний внесок українських колекціонерів.

– Це перша подібна виставка, яка охоплює такий широкий спектр митців, об’єднуючи їх однією темою – темою колекціонування. Сьогодні саме цей погляд є для нас цікавий, тому що результатом подібних проєктів може стати Музей сучасного мистецтва, – наголосив на церемонії відкриття виставки Юрій Когутяк, президент Havas Creative Group Ukraine, меценат, голова правління Українського Клубу Колекціонерів Сучасного мистецтва.

Спільний проєкт Українського Клубу Колекціонерів Сучасного Мистецтва та Центру сучасного мистецтва М17 став логічним продовженням кількарічних перемовин між Українським Клубом Колекціонерів Сучасного Мистецтва та французьким Центром Помпіду щодо дарування Центру творів сучасного мистецтва України. Окрім УККСМ до участі доєдналися й інші колекціонери: Сергій Лебединський, Євгеній Деменко, Тетяна Осадча, Стелла Беньямінова, Леонід Комський, Едуард Димшиця, Максим Волошин, Сергій Махно, Ігор Абрамович, Ігор Воронов, Михайло та Олексій Василенко, а також Олександр Самченко.

Кожна колекція — це окремий простір, у якому колекціонер збирає символи, знаки та історії, важливі для нього. Відбір унікальних робіт з приватних колекцій здійснювали куратори виставки – Олександр Соловйов та Вікторія Бавикіна.

На прес-конференції з нагоди відкриття проєкту один із засновників УККСМ, меценат, співзасновник Zenko Foundation, Зенко Афтаназів, поділився концепцією проєкту:

– Виставка в М17 – це проєкт, присвячений дару українських колекціонерів – передачі ними надбання українських художників до музею Помпіду. Поставивши задачу представити Україну в окремому міжнародному проєкті, ми відібрали найкращі зразки сучасного українського мистецтва, частина яких представлена сьогодні у залах М17.

– Інвестиції в мистецтво — це важливий вклад в культурну спадщину країни. Хочу подякувати Українському Клубу Колекціонерів Сучасного Мистецтва та всім колекціонерам, митцям та кураторам, які доєдналися до створення цього проєкту, зібравши 180 унікальних робіт з приватних колекцій, – відзначила на церемонії відкриття Наталія Шпитковська, директорка ЦСМ М17.

– Харківська школа виходить далеко за межі локального контексту міста на сході України — це глобальний художній проєкт, що поєднує протистояння та втечу від радянської реальності, експеримент та виклик, інтимне та політичне. Харківська школа фотографії безперечно є нашим культурним здобутком, тому заслуговує на визнання не лише в Україні, але й закордоном, – зазначив Борис Гриньов, колекціонер, співзасновник Grynyov Art Collection, член УККСМ.

Про передумови виникнення проєкту розповів Вадим Мороховський, колекціонер, засновник Музею сучасного мистецтва в Одесі:

– Створюючи Музей сучасного мистецтва в Одесі, ми розуміли, що значна частина робіт одеських художників не були доступні широкій аудиторії, через що про деяких авторів починали забувати, від цього і назріла необхідність зібрати їх разом і для початку об’єднати кілька колекцій. Логічним чином ми вибрали період з нонконформістів 60-х і до сьогоднішнього дня. Сьогодні в експозиції Центру М17 представлені роботи багатьох з них.

Отже, і дарування збірки мистецтва, і виставка в М17 є продовженням спільної діяльності українських колекціонерів, спрямованої на промоцію українського мистецтва як за кордоном, так і «вдома», та на популяризацію культури колекціонування.

Крім того, проєкт «Відкрита можливість» розкриває важливі підходи до формування образів «сучасного» – можливість створення власних інтерпретацій, наративів та ініціатив, вільних від впливу державних ідеологій та політик, і не обмежених одна одною. У нашому випадку – шляхом збирання об’єктів мистецтва. А також демонструє відкритість такої можливості для всіх охочих.

Програма проєкту передбачає проведення кураторських екскурсій, лекцій, дискусій, круглих столів, присвячених темі колекціонування, музеєфікації та аспектам сучасного українського мистецтва.

Проєкт реалізовано за підтримки Українського Клубу Колекціонерів Сучасного Мистецтва в межах дослідницького напряму М17 «PROколекції»

Експозиція відкрита з 21 травня до 25 липня 2021 року

Години роботи: вівторок – неділя, з 11:00 до 21:00

Організатори виставки дотримується усіх вимог щодо проведення масових заходів у період карантину, аби гарантувати безпеку гостей.

Що ще треба знати

Центр сучасного мистецтва М17 – культурна інституція, що прагне стати місцем діалогу для фахових кіл, платформою для вивчення та дослідження історичних і сучасних культурних процесів. Разом з українськими та міжнародними експертами ми воліємо навчати та надихати українське суспільство; через виставки, різноманітні мистецькі й освітні практики сприяти його позитивній трансформації. ЦСМ підтримує художні експерименти, колаборації та міжнародні обміни для експертів і митців різних напрямів задля інтеграції українського мистецтва до світового контексту.

Український Клуб Колекціонерів Сучасного Мистецтва – об’єднання людей, чия пристрасть сучасне українське мистецтво. Метою діяльності Клубу є зміна культурної політики, інтеграція України у світовий культурний контекст, а також розвиток сучасного мистецтва на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях. Зокрема задачами Клубу є популяризація колекціонування, як механізму збереження культурного спадку та підтримки українських сучасних митців; організація та проведення культурно-просвітницьких проєктів; каталогізація спадщини сучасного українського мистецтва; налагодження контактів між колекціонерами та музеями, галереями та митцями. До Клубу входять: Зенко Афтаназів, Юрій Когутяк, Михайло Царьов, Андрій Адамовський, Володимир Шпільфогель, Борис Гриньов та Вадим Мороховський.

Центр Помпіду – національний культурний центр у Парижі, який входить до переліку топ-5 світових музеїв сучасного мистецтва. Центр Помпіду є 12-м за відвідуваністю музеєм світу із показником у 912,803 візитерів у 2020-му році, і налічує у своїй колекції понад 100,000 робіт періоду ХХ та ХХІ сторіч від авторів зі всього світу, що є найбільшою колекцією сучасного мистецтва в Європі, і другою (після нью-йоркського Музею сучасного мистецтва) – у світі.

PROколекції – дослідницький напрям ЦСМ М17, покликаний проаналізувати феномен колекціонування, а також ідентифікувати значення приватних ініціатив у підтримці та розвитку мистецьких процесів в Україні, в історичному розрізі і в сучасності.