Кожна дівчина може привести свою шкіру до ладу, правильно підібравши процедури догляду. Один з найбільш універсальних засобів – це пілінг, але для того, щоб ефективно очистити шкіру, зовсім не обов’язково відразу записуватися в салон. Можна й в домашніх умовах приготувати ефективний засіб, наприклад, кавовий скраб для тіла.

Скраб із кавової гущі можна сміливо називати чарівним, так як його позитивний вплив на шкіру просто величезний. Кофеїн розширює судини, покращує кровообіг як у шкірі, так і в підшкірному шарі. Внаслідок цього прискорюються процеси обміну, швидше розщеплюються жири. Він також виводить із клітин зайву рідину, і у результаті шкіра стає більш пружною і гладенькою, а паралельно (ось воно, найголовніше!) зменшуються об’єми тіла, і знижується вага!

І як бонус, природні антиоксиданти, що містяться у каві, омолоджують шкіру і підтримують її красу.

Томатна маска для обличчя

Тепер, коли ти зрозуміла, що більше не будеш викидати кавову гущу, час записати кілька найдієвіших рецептів скрабів з кави.

Кава + вівсяні пластівці

1 ч.л. кавової гущі змішай з 1 ст.л. перемелених вівсяних пластівців, і додай 1 ч.л. сметани, домашнього йогурту або вершків. Скраб нанеси на шкіру, і масажними рухами розподіли по тілу. Через 2-3 хвилини змий прохолодною водою.

Дуже важливо, щоб гуща була з натуральної кави без цукру і молока.

Кава + гель для душу

Для схуднення краще всього використовувати скраб із кавової гущі і твого звичайного гелю для душу. Змішай компоненти у невеликій чашці, нанеси на проблемні місця і ретельно розітри. Для посилення ефекту використовуй масажну мочалку.

І пам’ятай: стегна розтираються з низу до верху, живіт – круговими рухами, а руки – від зап’ястя до плеча.

Кава + мед

Цей скраб володіє антицелюлітний і тонізуючими властивостями. Змішай каву і мед в пропорції 1: 2, нанеси на шкіру і масажуй протягом 5-10 хвилин, а потім змий теплою водою.

Догляд за шкірою влітку

Посилити ефект після такого пілінгу допоможе гаряча ванна з різними ефірними маслами.

І ще одне! Після скрабування, щоб не пересушити шкіру, обов’язково нанеси зволожуючий крем.

Фото: IStock