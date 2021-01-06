Красиво скласти текст привітання із Різдвом своїми словами може не кожен. Не знаєш, що написати від усього серця близьким? Ми допоможемо тобі гарно сформулювати привітання з Різдвом у прозі. Читай далі – і обирай краще привітання з Різдвом чи надихайся на власний текст.

Привітання із Різдвом у прозі

Віфліємська зірка на небі засіяла і світлом своїм наші душі осіяла. Хай вона подарує вам надію та зміцнить віру. З Христовим Різдвом вас!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю, щоб Господь подарував твоїй душі небесну легкість, сильну віру у свої безмежні можливості та щасливе життя.

Коли Різдвяна ніч засяє зірками, нехай ваше найбільше бажання збудеться. Хай минуле приходить тільки зі світлими спогадами, а теперішнє залишається успішним та радісним!

***

Вітаю із Різдвом! Нехай це світло зберігає вас на життєвих дорогах, дарує щастя та радість. Зі святом!

Вітаю з Різдвом Христовим! Щиро бажаю, щоб поруч завжди були улюблені й дорогі серцю люди, щоб життя позбавило від гірких хвилин самотності і туги. Щоб це Різдво подарувало віру у справжнє диво та добро, а 2020 рік наповнився веселими святами та гарними історіями.

Щасливого Різдва!

Фото IStock

Ще більше привітань:

З Різдвом: привітання у віршах

Привітання із Різдвом в картинках: красива підбірка