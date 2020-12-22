Ідеї емоційних подарунків на Новий рік – те ще завдання. Що б таке вручити, щоб і не банально, і запам’яталося, і викликало багато захоплених емоцій? Ми допоможемо тобі підібрати кращий варіант подарунка на Новий рік 2021!

У пошуках найбільш емоційних подарунків потрібно, в першу чергу, подумати, яке саме відчуття хочеш викликати: адреналін, нестримні веселощі, захват від моментучи затишно проведений час.

Що подарувати на Новий рік 2021

Політ на літаку над Києвом – повітряна прогулянка над містом і його околицями для справжніх сміливців

повітряна прогулянка над містом і його околицями для справжніх сміливців Політ на повітряній кулі під управлінням професійного пілота. Від такого подарунку точно перехопить подих!

під управлінням професійного пілота. Від такого подарунку точно перехопить подих! Картинг – змагання на потужних міні-автомобілях без кузова з іншими гонщиками. Адміністратор видасть кожному захисну екіпіровку. Після фінішу він визначить переможця.

– змагання на потужних міні-автомобілях без кузова з іншими гонщиками. Адміністратор видасть кожному захисну екіпіровку. Після фінішу він визначить переможця. Майстер-клас з кулінарії ! Такому подарунку точно будуть раді всі дівчата, адже на подібних івентах вчать готувати фірмові страви – стейки, десерти, торти… Вибирай щось оригінальне і не прогадаєш!

! Такому подарунку точно будуть раді всі дівчата, адже на подібних івентах вчать готувати фірмові страви – стейки, десерти, торти… Вибирай щось оригінальне і не прогадаєш! Запис синглу в професійній студії зі зведенням готового треку. Спеціаліст проведе інструктаж і покаже, як працювати з мікрофоном. А після цього виконавець приступить до запису.

Майстер-клас зі скелелазіння для двох – відмінна можливість провести час з користю для здоров’я і запастися новими яскравими враженнями

для двох – відмінна можливість провести час з користю для здоров’я і запастися новими яскравими враженнями Флоат-капсула – оздоровча процедура, яка дозволяє повністю розслабитися, плаваючи на поверхні води.

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. Знайти зону по інтересам буде зовсім нескладно, адже тут дуже просто відвідати майстер-класи та семінари від сертифікованих фахівців YouTube, уроки з танців і зйомок шоу програм, виступи улюблених музикантів. Крім того, на фестивалі традиційно будуть сотні блогерів, яким можна поставити запитання, заглянувши на автограф-сесії. Майстер-клас з фотографії для новачків, де викладач навчить базовим принципам роботи з камерою, розповість про експозицію, понятті якості кадру і режими зйомки.

для новачків, де викладач навчить базовим принципам роботи з камерою, розповість про експозицію, понятті якості кадру і режими зйомки. Автомобільний квест – детективна командна гра на логіку, в якій задіяні різні міські локації. На кожній точці учасники будуть виконувати різні креативні завдання.

Сподіваємося, що наша добірка допоможе вам здивувати близьку людину! Експериментуйте!

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