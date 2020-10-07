На радість «любимкам»: Nilletto виступить у Києві

Учора — простий хлопець-танцівник, який викладає свої танцювальні ролики на Youtube. Сьогодні — автор одного з найгучніших хітів 2020 року та кумир дівчат усього пострадянського простору. Nilletto, він же Даніл Притков, навідається до Києва 28 листопада.

Він починає співати на другому курсі університету. Далі — намагання писати пісні самотужки, перші успіхи, участь у телевізійних шоу. Аж якось разом із товаришем (який, до речі, наразі його менеджер), Даніл зачиняється вдома, аби творити. І пише «Любимка» — музичну бомбу, яка назбирала понад 178 мільйонів переглядів на Youtube та посіла 34-те місце у світовому рейтингу додатку SHAZAM; пісню про складні стосунки, що стала вірусною та в рекордний строк на шматки розірвала TikTok.

Після неї про артиста заговорили всі. Його запрошують на бесіди знані інтерв’юери (Ірина Шихман з «А поговорить?!», Василь Трунов та Микола Редькін із «Вписка»), з ним виходить чимало шоу («Вечерний Ургант», «Agentshow», «Музыкалити», «Пошазамим», «Студия 69», «Comment Out»), а кількість підписників Nilletto в Іnstagram зростає чи не щохвилини.

Здавалося б, чого ще бажати? Насолоджуйся моментом! Але ні, Даніл знову штурмує музичні олімпи, записує відразу декілька пісень із відомими артистами (Zivert, Клава Кока, Rauf & Faik) та збирає перші великі зали. Він не боїться стати артистом однієї пісні. Niletto просто тішить фанатів музикою, заряджає всіх навкруги позитивом та залишається тим самим простим хлопцем, що і був: купує фастфуд, їздить на громадському транспорті, живе за містом із мамою та пише пісні, які йому до душі.

28 листопада Даніл зігріватиме серця столичних меломанів цими самими піснями. А значить, у вас є лише декілька місяців, аби навчитися всім танцювальним рухам із «Любимки».