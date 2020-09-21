Новий каналG.spaceНовиниЛегка історія про складні стосунки між чоловіком та жінкою: Де подивитись виставу?

Легка історія про складні стосунки між чоловіком та жінкою: Де подивитись виставу?

24 вересня у івент-просторі PMHUB відбудеться вистава театр-студії «Чорний квадрат» «Жінки оптом та вроздріб». 

«Чорний квадрат» представляє комедію про стосунки між чоловіком та жінкою. Десь вони дуже заплутані, десь — ніжні та зворушливі, а іноді — просто кумедні. Але ці історії знайомі кожному на емоційному чи навіть інтуїтивному рівні. 

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«Жінки оптом та в роздріб» — не про філософію та закручений сюжет: тут нема роздумів про смисл життя чи трагічність долі. Це легка та гостра розповідь, що точно викликає емоції та підніме настрій кожному. Тоже не впусти можливість!

Коли: 24 вересня, 19:30

Де: PMHUB (Іоанна Павла II, 5) 

Квитки від 300 грн

афиша