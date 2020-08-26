Співати буде сам Віктор Цой. Група «КИНО» виступить 13 березня в Києві

Шанувальники легендарного рок-виконавця вірять: Цой – живий, як мінімум в серцях покоління. А ось в те, що через 30 років після розпаду колективу фанати отримають шанс потрапити на живий концерт, не вірив ніхто. Але це сталося. Група «КИНО» дасть двогодинний концерт у Києві навесні 2021 року.

Склад, який виступить цієї весни в українській столиці, добре знайомий аудиторії: два оригінальних басиста групи – Олександр Титов і Ігор Тихомиров і гітарист – Юрій Каспарян.

А співати буде сам Віктор Цой.

В основі програми – голос лідера КІНО, оцифрований з оригінальних багатоканальних записів. До речі, один з засновників та продюсерів шоу – Олександр Цой, син Віктора.

Основна концепція проекту: показати, якими можуть бути концерти культового рок-колективу через 30 років. Каспарян разом з Тихомирова і Титовим виконувати пісні пізнього та раннього періоду саме так, як вони звучали наживо кілька десятків років тому. Велика частина матеріалу буде зіграна максимально близько до оригіналу, але й не обійдеться без імпровізацій і нових прочитань.

Максимальний ефект присутності буде підтримувати спеціальний відеоряд – практично повнометражний фільм, який складається з графіки, анімації, нових та архівних зйомок. Малюнки Віктора Цоя, абстрактний супрематизм обкладинок «КИНО», кінохроніка, невеликі документальні вставки, анімовані учасники групи. Відео, світло і музика синхронізовані в повноцінне мультимедійне шоу.

Підготовка заходу зайняла кілька років.

Раритетні фрагменти аудіо, невидані музичні нариси – все це увійде в програму. Крім голосу з майстер-стрічок, на концерті прозвучать живі клавішні партії, які не так добре чути в альбомах.

Виступ об’єднає всіх поціновувачів творчості колективу: і тих фанатів, яким пощастило побувати на концертах «КИНО» та почути наживо легендарні балади, і тих, хто вже і не мріяв про такий шанс.