У зв’язку зі святкування Дня Незалежності України 2020 українців чекає міні-відпустка – цілих три вихідних дні. Не знаєш, чим зайняти себе? Ламаєш голову, як провести три вихідних дні корисно та приємно? Ми підготували для тебе добірку найяскравіших подій у Києві на День Незалежності. Читай і вибирай!

День Незалежності на ВДНГ

Коли: 24 серпня, початок о 12:00

Де: Поляна ВДНГ

Ціна: безкоштовно

На ВДНГ День Незалежності святкують усією родиною, тому активності підготували для всіх. На гостей чекають розважальні активності для маленьких гостей, тематичні майстер-класи і живі виступи музичних груп. Головна інтрига дня – встановлення дітьми рекорду зі складання державного прапора з кубиків лего.

Виставка квітів до Дня Незалежності України

Коли: 16 – 15 вересня, з 10:00

Де: Печерський ландшафтний парк, вулиця Лаврська, 33

Ціна: 75 грн – дорослий квиток, 25 грн – дитячий, діти до 7 років і пільгові категорії – безкоштовно

Традиційно до Дня Незалежності на Співочому полі відкриється виставка квітів. Цього року вона буде присвячена спортсменам, якіі прославили Україну. Серед героїв: брати Клички, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський і фігуристка Оксана Баюл.

Забіг у вишиванках

Коли: 24 серпня, 8:00

Де: збір на перехресті Русанівської набережної і Русанівського бульвару

Ціна: 150 – 450 грн

Ще одна вже традиційна подія до Дня Незалежності України – «Забіг у вишиванках». Кожен охочий може обрати оптимальну для себе дистанцію від 100 метрів до 10 кілометрів. На вибір є кілька дистанцій – від 100 метрів до 10 км.

Концерт класичної музики Сlassic Picnic

Коли: 24 серпня, 19:00

Де: парк Тараса Шевченка

Ціна: безкоштовно

Цього року на пікніку класичної музики зіграють Національна заслужена академічна капела України Думка, Національний академічний симфонічний оркестр України, Львівська національна філармонія та інші. Захід відбудеться в особливо форматі – учасники записали виступи під відкритим небом. Трансляція відбудеться на великому екрані у парку Тараса Шевченка, а також на офіційній сторінці в Facebook і на сайтах партнерів події.

BRO! Fest: GREEN GREY, ВВ, Скрябін, YURCASH та інші

Коли: 24 серпня, 17:00

Де: Готельний комплекс Братислава

Ціна: від 449 грн

Учасник групи Green Grey Dizel, який придумав новий формат концертів – Вертикальні концерти, збирає українські гурти на особливий фест. Майже ровесники української незалежності, а саме – Green Grey, ВВ, Скрябін, YURCASH, Табула Раса, DJ Толя місячні Транбони зіграють свої легендарні пісні у великому концерті до Дня Незалежності.

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