Що підготували для вас зірки в останній місяць літа? Романтичні прогулянки вздовж берега, поцілунки під місяцем, теплі світанки з коханою людиною? Любовний гороскоп на серпень 2020 для всіх знаків зодіаку відповість на всі питання! Дізнайся, що на вас чекає, прямо зараз.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У серпні зірки пророкують радикальні зміни в особистому житті. Упертість навряд чи допоможе налагодити теплі стосунки, тому постарайтеся бути поступливішими. Закоханому Овнові гороскоп обіцяє більше радісних подій. Кохання окрилятиме до такої міри, що забудуться всі претензії та минулі образи, навіть коли у вас – дуже хороша пам’ять. Якщо ж поруч досі нема коханої людини, не засмучуйтеся: серпень приготував довгоочікувану зустріч!

Тілець (21 квітня – 21 травня)

У серпні Тільцям доведеться відбиватися від натовпу шанувальників, тому сум точно не входить у ваші плани. Підійдіть до дзеркала, покрутіться, усміхніться і – гайда! І ще, не біжіть за ідеалом. Інакше ризикуєте пропустили СВОЇХ людей! Продумайте вже тепер, куди плануєте сходити у серпні – на цікавий концерт, виставу, а може – на дискотеку до ранку. Адже саме там є всі шанси на дуже перспективну зустріч! Одначе не летіть поперед батька в пекло! У всьому треба бути планомірним, аби не перегнути палиці.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять заводити не тільки романтичні знайомства, а й дружні. Не варто дотримуватися приказки – ліпше давнього друга не втрачати, ніж двох нових мати. Ви – відкрита, щира особистість і навряд чи зможете обмежитися одним товаришем на все життя. Кінець літа обов’язково потішить вас приємними зустрічами, сюрпризами та всілякими несподіванками. Будьте готові до нових пригод і насичених днів, а, може, – й ночей!

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, вам терміново потрібен вогнегасник, Ви просто палаєте від пристрасті! Зірки прогнозують, що останній літній місяць буде дуже активним і динамічним! Намагайтеся бути стриманішими, поступливішими та не давайте обіцянок, яких не в змозі дотриматися. Більше часу приділяйте саморозвиткові та тихому сімейному відпочинкові в колі рідних людей.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, опановуйте себе і дивіться на світ оптимістичніше! Хоча літо вже добігає кінця, ви ще встигнете реалізувати свої мрії та плани! Відмовтеся від чорних і сірих речей, доповніть гардероба кольоровими речами чи хоча б купіть різнобарвну сумочку! Ваша половинка відразу помітить вас у сірому натовпі, а інакше – ризикуєте розминутися. Хіба ж це нам треба?

Діва (23 серпня – 23 вересня)

У серпні гороскоп радить бути уважнішими. Можливо, поруч уже є людина, яка щиро вас кохає, але через буденну метушню ви просто цього не помічаєте! У самотніх Дів саме цього місяця є реальний шанс завести перспективне знайомство, тому нудьгувати вдома точно не варто! Будьте наполегливішими, якщо справа стосується до особистих цілей. Черпайте позитивні емоції від кожного дня та не навантажуйте себе незрозумілими дурничками.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Готуйтеся: серпень приготував чимало неочікуваного та незрозумілого навколо. Треба бути дуже активними, намагатися встигати все й одразу та бути у трьох місцях одночасно, і наслідок не змусить на себе чекати! По-перше, у всіх починаннях на вас чекатиме успіх, а по-друге, десь там, у небесному планері, вже записана зустріч, яка переверне ваше життя. Просто ви ще про це не знаєте!

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони, будьте обачні! Купідон уже грайливо зазирає у Ваше віконце, пристрасті киплять, напруження зростає. Серпень передбачив для вас купу побачень – встигайте тільки трохи поспати між ними! Проте, якщо ви не готові до серйозних стосунків, обмежтеся романтичними прогулянками під місяцем. Саме час вивчити себе та свої бажання. І ще одне: не забувайте, що за пересічною зовнішністю часто ховаються королеви й королі, тож добре подумайте перед тим, як відмовити комусь у зустрічі!

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Зірки радять вирушати на пошуки свого кохання! Частіше бувайте в товаристві давніх друзів та сміливіше заводьте нові знайомства. Ресторани, фітнес-клуби, кав’ярні, аквапарки – все це місця, де можна зустріти «свою» людину. У закоханих Стрільців виростуть крила, звичайно, від щастя. Усе буде так, як ви забажаєте. Головне – бути собою та… не забувати носити маску 🙂

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки рекомендують переглянути свої погляди на особисте життя. Що м’якше та ласкавіше ви себе поводитимете із потенційним обранцем, то більше шансів збудувати міцні стосунки. Не варто сумувати з приводу тих, хто вас залишив, вони того не варті! Життя прекрасне та повне несподіванок. Насолоджуйтеся кожною його хвилиною та надихайте своїм гарним настроєм оточуючих.

Водолій (21 січня – 18 лютого)

Обережно! Минуле стукає у двері, час розставити всі крапки над «і» та насолоджуватись теперішніми реаліями, інакше так і висітимете десь там «між» минулим та теперішнім. Спробуйте щось змінити в собі як в особистості, займіться саморозвитком, погляньте на життя з іншого боку. Тільки тоді у Вашому оточенні з’являться яскраві та цікаві люди. Придивіться до тих, хто поруч, там точно є якийсь симпатичний хлопець, із яким Ви частенько перекидаєтеся поглядами. Не вимагайте занадто багато від життя, радійте тому, що маєте.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп прогнозує продуктивний місяць. Тож, Риби, встаємо з ліжка, робімо глибокий вдих і –вперед, назустріч яскравим пригодам. Досить жаліти себе та ридати з кожного приводу. Саме час влаштовувати особисте життя. Наречені самі додому не прийдуть, тому причепуріться й вирушайте знайомитися з прихильниками. Зірки обіцяють романтичний настрій і море позитивних вражень 🙂

Фото: IStock

В тему:

Гороскоп на 2020 рік для всіх знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на 2020 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Діви стануть геніальними інвесторами, а Тельці ризикують залишитися біля розбитого корита