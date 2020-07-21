Літо в розпалі, і на прилавках так багато свіжих фруктів і ягід, що хочеться їсти їх, не зупиняючись! І щоб трохи урізноманітнити раціон, пропонуємо приготувати смачні і корисні смузі, які ідеально підходять як легкий перекус і не потребують багато часу та кулінарних талантів!

Отже, записуйте ТОП-3 рецепта легких літніх смузі

Смузі з полуницею та черешнею

Актуальна вітамінна бомба!

Інгредієнти:

1 склянка полуниці

1 стакан черешні

1 стакан молока

Приготування:

Помийте ягідки, у полуниці видаліть зелені «хвостики», а у черешні – кісточки. Перекладіть ягоди в блендер, залийте їх охолодженим молоком і збийте.

Смачного!

Смузі з бананом, ківі та грушою

Грушу вибирайте м’яку і соковиту.

Інгредієнти:

банан – 1 шт.

груша – 1 шт.

ківі – 3 шт.

цукрова пудра – 20 г

персиково-яблучний сік – 200 мл

шоколад – 10 г

Приготування:

Очистіть фрукти від шкірки й поріжте великими шматочками Покладіть фрукти у блендер, залийте соком і збийте. Потріть шоколад на дрібній тертці. Додайте цукрову пудру і шоколад до отриманої суміші і знову збийте.

Смачного!

Смузі з нектарина та абрикоса

Відмінна ідея для швидкого сніданку!

Інгредієнти:

1 нектарин

3 абрикоси

1/2 банана

100 мл. натурального йогурту

1/2 ч. л. насіння льону

1/2 ч. л. меду

жменя горіхів

Приготування:

Очистіть всі фрукти від шкірки, з абрикоса та нектарина витягніть кісточки Наріжте фрукти на невеликі шматочки Покладіть фрукти в блендер, залийте йогуртом і збийте Додайте подрібнені горіхи (підійдуть будь-які!), насіння льону та мед і знову збийте до однорідності

Ранковий смузі готовий! Смачного!

Фото: IStock

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