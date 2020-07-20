Мода-2020: З чим носити джинсову міді-спідницю

У кожної дівчини в гардеробі має бути спідниця. Цього літа на піку популярності шкіряні та джинсові моделі. Про те, як носити, і з чим поєднувати спідниці зі шкіри, ми вже розповідали. Тому на черзі джинсові спідниці. Міні-моделі з цього матеріалу відійшли на другий план, і в тренді влітку 2020-го спіднички з джинси середньої довжини. Ми підібрали для тебе найбільш вдалі комбінації з такою міді-спідницею. Тож надихайся та експериментуй!

Найпопулярніші варіанти джинсової спідниці міді-довжини – це трапеція, олівець та спідниця-сонце. З кожною з цих моделей можна створити найрізноманітніші образи, адже джинсова тканина – універсальна. І однаково гармонійно підходить як для луків у стилі спорт-шик, так і для ніжних жіночних.

З чим комбінувати мереживну спідницю-олівець

Наприклад, один із трендових образів наразі – джинсова спідниця-олівець із завищень талією + заправлена базова біла футболка + кеди або кросівки. Такий образ дуже жіночний, і при цьому комфортний та універсальний! А, головне, легко піддається моментальній трансформації. Заміни кеди на човники, накинь на плечі піджак, і сміливо можеш іти на ділову зустріч. Якщо тебе після роботи чекає романтичне побачення, замість піджака одягни поверх футболки легкий кардиган і додай вишукану прикрасу. Ідеально до такої комбінації підійдуть браслети або яскраве намисто.

Спідниця-сонце підійде дівчатам з вузькими стегнами, адже вона візуально їх трохи збільшує. З такою моделлю гармонійно виглядатимуть кроп-топи, легкі світшоти і легкі блузи. Із взуття, знову ж, вибирай на свій смак. Відмінно виглядатимуть як звичайні парусинові кеди, так і балетки, і туфлі на підборах. Тому, вибирай те, що подобається, і почувайся королевою!

Джинсова спідниця-трапеція пасуватиме практично будь-якій фігурі. Варто лише враховувати одне важливе правило. Якщо у тебе невеликий зріст, обов’язково взувай під таку модель спідниці високі підбори, інакше ризикуєш здаватися ще нижчою: трапеції «крадуть» зріст! Вигідні образи можна створити з короткими топами, укороченими футболками, легкими блузами або ж oversize-футболками, заправленими у спідницю.

Ще одна вигідна комбінація – це тотал-джинс! Тобто джинсова спідниця, наприклад, із джинсовою сорочкою. Або ж спідничка з джинси, біла майка і джинсова куртка. У такому випадку обов’язково підбирай відтінки матеріалу, які будуть гармонійно доповнювати один одного. Наприклад, у темно-синю спідницю можна заправити світло-блакитну джинсову сорочку. За умови, звісно, що матеріал сорочки буде тонший, ніж той, з якого пошита спідниця. У такому випадку виглядатиме ця комбінація яскраво!

Вибирай уподобану модель спідниці та експериментуй. Створюй нові образи, комбінуй різні речі зі свого гардеробу, і ось побачиш, старі наряди отримають друге життя у свіжих літніх луках!

Фото: IStock