Ку-Ку-Кураж is Back! Все буде безпечно
25-26 липня на ВДНГ з нами знову буде Кураж — улюблена київська денна вечірка. Квитки доступні онлайн— як один із заходів дотримання норм безпеки.
Тож давайте розбиратися, чим готовий дивувати Кураж?
Для довгоочікуваної зустрічі з гостями команда Куражу підготувала:
- лайнап улюблених діджеїв
- батли з настільного тенісу
- корнери G-Bar та барбершопу Цирюльникъ
- майстер-класи для дітей від Каті Тарабукіної
- кінотеатр на свіжому повітрі
- вінтажна барахолка в Rotten Ambar
- бари від Bacardi, Corona та Aperol та смачні страви на фудкорті
- зона барбекю від Pepsi у стилі американського backyard: бургери від Аліко, челенджі та конкурси, інста-зона
Окрім цього, у лекторії можна буде поговорити з Альоною Гудковою — засновницею барахолки, про що завгодно: життя, карантинні переживання, бізнес та вино. А вино можна буде навіть спробувати у новому барі від Куражу — “Синичка”, створеному спільно з Романом Рємєєвим, шеф-сомельє Goodwine.
Як куражимось?
Безпечно!
Для цього Кураж продумав усе до деталей:
- придбання квитків лише онлайн
- захід на свіжому повітрі з антисептичними засобами на кожному кроці
- дистанція між шезлонгами та пуфами — 1,5 м
- дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години
- індивідуальні набори для майстер-класів та безконтактні активності
- обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході
- температурний скринінг та загальні санітарні норми
- співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції
- регульована кількість людей на барахолці в ангарі
- вхід до вбиралень та павільйону лише в масках
- спеціальні бокси для збору масок та рукавиць для їх подальшої правильної утилізації
Однак, навіть дотримання норм безпеки Кураж зробить веселим та легким — долучайтесь та дізнайтесь, як саме.
Кураж підготував ще багато сюрпризів, але відомо головне — він вже не може дочекатися відкрити свої двері найкращим гостям, щоб разом насолодитися літом сповна.
@kurazh.kyiv
Квитки можна придбати на сайті. Також на вхід діятимуть квитки, придбані на скасовані заходи, та Кураж ID.
Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.
25–26 липня, 11:00–22:00.
Локація: 19-й павільйон ВДНГ, проспект Глушкова,1.