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Ку-Ку-Кураж is Back! Все буде безпечно

25-26 липня на ВДНГ з нами знову буде Кураж — улюблена київська денна вечірка. Квитки доступні онлайн— як один із заходів дотримання норм безпеки. 

Тож давайте розбиратися, чим готовий дивувати Кураж?

Для довгоочікуваної зустрічі з гостями команда Куражу підготувала: 

  • лайнап улюблених діджеїв
  • батли з настільного тенісу
  • корнери G-Bar та барбершопу Цирюльникъ
  • майстер-класи для дітей від Каті Тарабукіної 
  • кінотеатр на свіжому повітрі
  • вінтажна барахолка в Rotten Ambar

  • бари від Bacardi, Corona та Aperol та смачні страви на фудкорті 
  • зона барбекю від Pepsi у стилі американського  backyard: бургери від Аліко, челенджі та конкурси, інста-зона 

Окрім цього, у лекторії можна буде поговорити з Альоною Гудковою — засновницею барахолки, про що завгодно: життя, карантинні переживання, бізнес та вино. А вино можна буде навіть спробувати у новому барі від Куражу — “Синичка”, створеному спільно з Романом Рємєєвим, шеф-сомельє Goodwine.  

Як куражимось?

Безпечно! 

Для цього Кураж продумав усе до деталей:

  • придбання квитків лише онлайн
  • захід на свіжому повітрі з антисептичними засобами на кожному кроці
  • дистанція між шезлонгами та пуфами — 1,5 м
  • дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години 
  • індивідуальні набори для майстер-класів та безконтактні активності
  • обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході
  • температурний скринінг та загальні санітарні норми
  • співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції 
  • регульована кількість людей на барахолці в ангарі
  • вхід до вбиралень та павільйону лише в масках
  • спеціальні бокси для збору масок та рукавиць для їх подальшої правильної утилізації

Однак, навіть дотримання норм безпеки Кураж зробить веселим та легким — долучайтесь та дізнайтесь, як саме. 

 

Кураж підготував ще багато сюрпризів, але відомо головне — він вже не може дочекатися відкрити свої двері найкращим гостям, щоб разом насолодитися літом сповна. 

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@kurazh.kyiv

Квитки можна придбати на сайті. Також на вхід діятимуть квитки, придбані на скасовані заходи, та Кураж ID. 

Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.

25–26 липня, 11:00–22:00. 

Локація: 19-й павільйон ВДНГ, проспект Глушкова,1.

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