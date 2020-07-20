Ку-Ку-Кураж is Back! Все буде безпечно

25-26 липня на ВДНГ з нами знову буде Кураж — улюблена київська денна вечірка. Квитки доступні онлайн— як один із заходів дотримання норм безпеки.

Тож давайте розбиратися, чим готовий дивувати Кураж?

Для довгоочікуваної зустрічі з гостями команда Куражу підготувала:

лайнап улюблених діджеїв

батли з настільного тенісу

корнери G-Bar та барбершопу Цирюльникъ

майстер-класи для дітей від Каті Тарабукіної

кінотеатр на свіжому повітрі

вінтажна барахолка в Rotten Ambar

бари від Bacardi, Corona та Aperol та смачні страви на фудкорті

зона барбекю від Pepsi у стилі американського backyard: бургери від Аліко, челенджі та конкурси, інста-зона

Окрім цього, у лекторії можна буде поговорити з Альоною Гудковою — засновницею барахолки, про що завгодно: життя, карантинні переживання, бізнес та вино. А вино можна буде навіть спробувати у новому барі від Куражу — “Синичка”, створеному спільно з Романом Рємєєвим, шеф-сомельє Goodwine.

Як куражимось?

Безпечно!

Для цього Кураж продумав усе до деталей:

придбання квитків лише онлайн

захід на свіжому повітрі з антисептичними засобами на кожному кроці

дистанція між шезлонгами та пуфами — 1,5 м

дезінфекція всіх поверхонь спільного користування кожні 2 години

індивідуальні набори для майстер-класів та безконтактні активності

обмежена кількість людей, які можуть одночасно знаходитись на заході

температурний скринінг та загальні санітарні норми

співробітники, які слідкують за дотриманням норм та дистанції

регульована кількість людей на барахолці в ангарі

вхід до вбиралень та павільйону лише в масках

спеціальні бокси для збору масок та рукавиць для їх подальшої правильної утилізації

Однак, навіть дотримання норм безпеки Кураж зробить веселим та легким — долучайтесь та дізнайтесь, як саме.

Кураж підготував ще багато сюрпризів, але відомо головне — він вже не може дочекатися відкрити свої двері найкращим гостям, щоб разом насолодитися літом сповна.

@kurazh.kyiv

Квитки можна придбати на сайті. Також на вхід діятимуть квитки, придбані на скасовані заходи, та Кураж ID.

Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.

25–26 липня, 11:00–22:00.

Локація: 19-й павільйон ВДНГ, проспект Глушкова,1.