Театральні вечори: що подивитися у липні?

Столичний Caribbean Club Concert Hall запрошує глядачів провести небанальний театральний вечір за келихом улюбленого напою та смачною вечерею. Заклад оголосив розклад вистав театру-студії імпровізації «Чорний Квадрат»: у липні улюблені спектаклі будуть відбуватися два рази на тиждень – по середах та п’ятницях.

У липні на гостей чекають такі вистави: «Страшенно хочеться поцілувати» (17 липня), «Офіс. Запали в собі бажання» (22 липня), «Секс на пляжі – не тільки коктейль» (24 липня), «Сексом дружбу не зіпсуєш» (29 липня), «21 хвилина до та після сексу або перебір горить» (31 липня). Коротко розповідаємо про кожну з них.

17 липня – «Страшенно хочеться поцілувати»

Що робити якщо людина, яку ти любив і любиш виходить заміж за твого друга? Чи можна зберегти любов незважаючи ні на що? І як це зробити? Що у владі наших почуттів, а над якими почуттями ми не владні? На ці питання актори будуть шукати відповіді з елегантним гумором і максимальною відвертістю. Вистава на 100% про будь-кого з нас. І якщо ця ситуація з вами ще не відбулася: «то на все свій час, – сказала бабуся і вилізла з-під коліс трамвая».

22 липня – «Офіс. Запали в собі бажання»

Цей спектакль можна було б назвати «Хроніки одного офісу». Історія про «білі комірці», яким набридло нічого не робити, і вони вирішили плюнути у вічність. У виставі є все: фірмовий іскрометний гумор, філософія, романтика, Бетмен, інтриги, поліція, що поспішають на допомогу Чіп і Дейл, любов, секс, Гогі і поезія. Але – тсссс, про це ви дізнаєтеся тільки прийшовши на виставу!

24 липня – «Секс на пляжі – не тільки коктейль»

Легкий, смішний та добрий спектакль. «Тихий, ледь чутний шум прибою, легкий морський вітерець надає відчуття свіжості, білозубий мулат підносить «Мохіто»… М’який шезлонг, відчуття легкості, сонні мрії і прокидатися не хочеться, хочеться співати від усвідомлення щастя», – так уявляли собі відпочинок біля моря герої вистави, а вийшло… А вийшло, звичайно ж, набагато цікавіше. Ще не придумали чим зайнятися у відпустці? На цьому спектаклі вам дадуть кілька порад. Приходьте!

29 липня – «Сексом дружбу не зіпсуєш»

Гостро-сексуальна комедія для дорослих з ліричним ухилом. Про любов, розтягнуту в часі, і секс, знайдений через роки. Буває так: лежиш з людиною в ліжку і думаєш, що у вас любов, а виявляється – дружба. А буває так: живеш з людиною в одному під’їзді десятки років і у вас могло б бути, але не було. Заходиш до нього по-сусідськи, і тут у вас трапляється! Як це? Чому тільки зараз? Навіщо це треба? І що з цим робити? Вистава дає відповіді на всі ці питання і, звичайно, задає нові.

31 липня – «21 хвилина до та після сексу або перебір горить»

Проект «Чорного квадрата», який користується просто шаленою популярністю. Вистава про те, якими обхідними, іноді просто неправдивими шляхами пара (хоча, не завжди тільки пара) людей приходить або не приходить до сексу і якими химерними способами стараються потім піти від наслідків. Як відбувається, що чоловік і жінка опиняються в одному ліжку? Що варто робити, і що не потрібно говорити? А що трапляється саме собою? Що відбувається далі? Щось же змінюється всередині нас після всього цього? Ось питання цього проекту, На ці питання актори будуть шукати відповіді.

Вистави мають вікове обмеження: 18+.