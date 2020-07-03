Atlas Weekend Days 2020: #небудеалебуде

Відмінна новина для тих, хто з тугою переглядає минулорічні знімки з AW!

30 квітня фестиваль Atlas Weekend було перенесено на 2021 рік, бо пандемія COVID-19 не дала ніяких шансів для проведення масових заходів цього року. Проте фестиваль – це в першу чергу не локація, а атмосфера! Тому команда Atlas Weekend не залишить вас без яскравих фестивальних емоцій. Зустрічайте з 7 по 12 липня Atlas Weekend Days! Буде багато онлайн та офлайн активностей у дні цьогорічного фестивалю.

Шукайте, слухайте та дивіться нас тут:

7 липня – Atlas Weekend.Радіоверсія: Бумбокс та Alyona Alyona з live-концертом на Хіт ФМ

8 липня – Atlas Weekend Просто.Live

9 липня – Atlas Weekend Days DjFm Stage

10 липня – Atlas Weekend Virtual stage

11 липня – Космічний Weekend на М1

12 липня – Диванне шоу Atlas Memories на MEGOGO Live

А також шукайте Atlas Weekend на вулицях столиці! Організатори обіцяють велику кількість унікального контенту та розіграші подарунків, та радять не пропускати оновлення на офіційних сторінках фестивалю в соціальних мережах.

До зустрічі на Atlas Weekend 2021!

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