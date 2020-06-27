Попереду три вихідних, і напевно ви вже почали будувати плани на цей великий вікенд! Ми зібрали найцікавіші події, які пройдуть у Києві 27, 28 і 29 червня. А все для того, щоб ви точно змогли вибрати, де і як відсвяткувати День Конституції та День молоді в Києві, і на що витратити ще один вихідний, який за ними слідує!

День Конституції в Україні в 2020 році випадає на 28 червня. Оскільки це державне свято, наступний за ним день автоматично стає офіційним вихідним. Таким чином цього тижня українці відпочиватимуть три дні! До слова, День молоді в Україні в 2020 році також випадає на 28 червня. Так що цього дня нам усім потрібно гарненько повеселитися і розслабитися!

Онлайн-музеї світу: куди «сходити» на карантині?

У цьому матеріалі ми зібрали найкращі ідеї про те, куди піти на День Конституції та День молоді в Києві, які випадають на вихідні з 27 по 29 червня. Звичайно, карантин через загрозу коронавирусу може трохи зіпсувати святковий настрій. Але навіть незважаючи на деякі обмеження, ми зможемо добре провести цей вікенд!

ВАЖЛИВО! Куди б ви не пішли на День Конституції та День молоді 2020 на Києві, пам’ятайте, що карантин ніхто не відміняв. Щоб уберегти себе і оточуючих від ризику зараження коронавирусною інфекцією, дотримуйтесь заходів безпеки. Тримайте дистанцію не менше півтора метри від людей і носіть захисні маски в громадських місцях.

Урочисте відкриття Всеукраїнського молодіжного центру

28 червня на честь Дня молоді відбудеться відкриття державної установи «Всеукраїнський молодіжний центр» за підтримки Міністерства молоді та спорту. Подія пройде в онлайн-форматі, буде запущений марафон «Молодь на зв’язку», в рамках якого розіграють цінні призи. На учасників чекає чимало сюрпризів, цікава квест-гра, зіркові гості та спілкування з жителями з різних куточків України.

Відкриття Всеукраїнського молодіжного центру відбудеться 28 червня, в День Конституції та День молоді. Захід пройде в прямому ефірі на каналі Всеукраїнського молодіжного центру в YouTube.

Фентезі-парк «Живі дракони та Чарівні дерева»

Міфи й легенди про драконів — величезних зміїв, що вміють літати та дихати вогнем, є практично у всіх народів. Без перебільшення, дракони — одні з найпопулярніших казкових істот, що вийшли за межі книжок та підкорили світовий кінематограф, відеоігри й інший маскульт. Дракони бувають різні — в традиціях країн Далекого Сходу вони здебільшого зображуються добрими покровителями людей. Західній традиції притаманне зображення драконів злими істотами.

У сучасній культурі дракони часто стають гарними друзями дітлахів, а в деяких історіях навіть рятують героїв від недобрих людей. Фентезі-парк «Живі дракони та Чарівні дерева», що працює до 31 липня на ВДНГ (метро Виставковий центр), зібрав 26 найпопулярніших драконів, які відомі сьогодні. Усі вони виконані у реалістичному розмірі, гарчать, рухаються та махають крилами. Деяких з них краще взагалі не чіпати, а дехто навпроти навіть дозволяє відвідувачам покататися верхи. Детальніше про те, яких драконів можна побачити цим літом на ВДНГ, читай на сторінках Нового каналу.

Труханів острів

Це чудове місце, щоб провести спекотні літні вихідні з 27 по 29 червня в Києві! На Трухановому острові можна прекрасно провести час і з коханою людиною, і з сім’єю, і з цілим табором дітей. Лісові галявини ідеальні для ігор в бадмінтон і для інших активностей, а про переваги пляжного відпочинку і зовсім не варто говорити. Все і так зрозуміло! Крім того, можна взяти на прокат велосипеди або скутери, і вдосталь покататися по острову.

Дитячий парк професій «Кідланд»

«Кідланд» – це справжнє місто професій, в якому діти зможуть отримати корисні навички і знання. У цьому парку діти можуть влаштуватися на роботу, отримувати заробітну плату, відкривати банківські рахунки і самостійно вирішувати, куди витратити зароблені гроші. «Кідланд» складається з 40 ігрових станцій, присвячених понад 100 спеціальностями: пожежні, лікарі, пілоти, поліцейські, детективи, гонщики і багато інших. Діти дізнаються про всі ці професії! Дитячий парк професій знаходиться в РЦ «Блокбастер» і працює щодня, крім понеділок.

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