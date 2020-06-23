Ми цілий рік чекаємо літа, і ретельно до нього готуємося: купуємо яскраві купальники, старанно худнемо, купляємо безліч кремів для засмаги. І ось довгоочікуване сонце припікає, на календарі червень, і ти підстрибом мчиш на пляж. Засмага лягає рівним шаром, усі подруги вже померли від заздрості, дивлячись на твою фігуру в бікіні, і тільки один факт затьмарює це свято. Твоє завжди доглянуте і слухняне волосся з кожним днем стає дедалі ламкішим, кінчики січуться, а блиск зник невідомо куди. Як же повернути волоссю здоровий і красивий вигляд?

Кожна дівчина знає, що від зачіски залежить практично весь образ. Можна одягнути найкрасивішу сукню, найстильніші туфельки, але якщо на голові «пакля» – нічого не врятує твій зовнішній вигляд. Тому догляд за волоссям – це обов’язкова щоденна процедура. І, до речі, під «доглядом» маємо на увазі не лише миття голови і розчісування! Твоє волоссячко потребує і масочку, і кондиціонера, і олій, і багатьох інших важливих засобів.

Улітку безліч факторів негативно впливають на твоє волосся. Це і вітер, який сушить шкіру голови і зневоднює волосинки, і палюче сонце, яке руйнує натуральні пігменти, позбавляючи волосся здорового блиску і знебарвлюючи його. Якщо ж ти вирушаєш на море, твоє волосся опиняється ще в більшій небезпеці, адже солона вода вимиває кератини і протеїни! Тому влітку волоссю необхідний додатковий захист, який допоможе тобі навіть у спекотні дні забезпечити пасмам здоровий вигляд.

Ми приготували для тебе ряд правил, виконуючи які ти захистиш своє волосся від зневоднювання, вигоряння, сухості та ламкості.

Читай також: Базова косметичка на літо: топ-4 продукти, які врятують шкіру

Отже, перше, і найголовніше правило: носи головні убори! Це важливо й потрібно, тим більше – широкополі солом’яні капелюшки цього сезону на піку популярності.

Обирай шампуні, в яких міститися поживні елементи, що сприяють підвищенню вологості. Наприклад, таку функцію можуть виконувати алое вера, кедрова олія, кокосове молочко і протеїни шовку, які компенсують втрату волоссям власних протеїнів.

Обов’язково придбай кондиціонер і маску для волосся, і використовуй їх по черзі. Ці засоби закривають лусочки волосся після миття, тим самим захищаючи їх від швидкого забруднення. Зверни увагу на маски, до складу яких входять вітаміни Е, С, В, каротин, пантенол, протеїни шовку та пшениці. Ці інгредієнти найкраще відновлюють ушкоджену структуру волосся.

Якщо ти плануєш довго перебувати на сонці, вибери продукти для догляду з SPF-захистом, наприклад, спрей для волосся.

Не зважаючи на свій вік, можеш сміливо купувати антиейджинг-засоби, адже зазвичай у них додається більше активних компонентів для відновлення. Це може бути і крем-кондиціонер після сонця з олією і вітаміном Е, і сонцезахисний зволожувальний шампунь для волосся й тіла, наприклад, із вмістом олії абрикоса та рисовими протеїнами.

Ну а тепер кілька НЕ, які варто запам’ятати:

НЕ розчісуй волосся мокрим, так воно швидше посічеться!

НЕ суши голову феном, хоча б ці три місяці!

НЕ лінуйся мити голову відразу після купання, щоб сіль не встигла осісти на волоссі!

НЕ фарбуй волосся перед поїздкою до моря!

НЕ використовуй стайлингові засоби! Ну або хоча б мінімізуй їх кількість.

НЕ залишайся на пляжі з 12 до 16 години, в цей час сонце найактивніше!

НЕ забудь капелюшок!

Якщо ти будеш дотримуватися більшості цих правил, твоє волосся навіть у спекотну погоду збереже блискучий і доглянутий вигляд!

Фото: Istock