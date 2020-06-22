Для створення цікавого кіно зовсім необов’язково мати під рукою професійне операторське обладнання. Іноді достатньо звичайного смартфона. Наприклад, iPhone 11 Pro Max або будь-якої іншої моделі. Потрійний модуль камери одинадцятого Айфона, до складу якого входять ширококутний, надширококутний і телефотооб’єктив, гарантує кінематографічну якість кожного кадру. Підтримка ефектів дозволяє знімати у сповільненому або пришвидшеному режимі.

Не віриш, що на мобільний телефон можна зняти фільм, гідний «Оскара»? Джей Альварес, Тед Мелфі та інші відомі режисери кидають тобі виклик! Радимо подивитися їхні роботи, щоб раз і назавжди змінити думку про мобільний кінематограф.

Ось тобі список фільмів, повністю або частково знятих на різні моделі «яблучних» смартфонів.

«Китайський Новий рік» («Донька»)

Короткометражна кінострічка Теда Мелфі, який зняв «Сен-Вінсент», «Приховані фігури», – про три покоління жінок, що планують відсвяткувати головне свято року в Китаї.

Історія починається з того, що головна героїня намагається зрозуміти, чи правильно вона вчинила, дозволивши доньці працювати в таксі. У пам’яті матері спливають важливі сімейні розмови про минуле і майбутнє. Вона сподівається, що свято стане причиною для возз’єднання родини. Чи станеться так – побачимо. Адже Новий рік – це час чудес.

Тепла і атмосферна історія дарує святковий настрій. На знімання у ній погодилася навіть Чжоу Сюнь – улюблениця китайської (і не тільки) публіки.

Це цікаво: Якщо виконати пошуковий запит «Фільми, зняті на iPhone 11 Pro Max», то у топі результатів обов’язково буде посилання на короткометражний фільм Теда Мелфі.

«Ермітаж»

П’ятигодинний повнометражний фільм відзнятий «одним дублем». Він присвячений санкт-петербурзькому «Ермітажу». У фільмі-прогулянці показано близько шестиста витворів мистецтва, представлених у 45 залах.

Кінострічка дозволяє подивитися на кожен експонат очима звичайного відвідувача. Музей – це і є головний герой, за життям якого можна «підглянути» через об’єктив камери смартфона.

Перегляд фільму від Apple – цікавий спосіб побачити кожний куточок Ермітажу всього за один день. Адже загальна площа залів перевищує 233 тисячі квадратних метрів, тому у реальному житті відвідати їх всі за 5 годин неможливо.

«У пошуках Цукрової Людини»

Стрічка основана на реальних подіях. Вона вчинила справжній переворот у світовому кінематографі свого часу. Бо це одна з найперших повнометражних картин, знятих з використанням мобільного телефону Apple.

В основі сюжету – історія двох південноафриканських юнаків, які намагаються з’ясувати справжні причини зникнення відомого співака Сиксто Родригеса. Прихильникам музиканта вдасться спростувати легенди про жахливе самогубство співака. Їм стане відомо, як звичайний американський різнор став іконою музики в ПАР. Це вражає у самісіньке серце!

Snowbrawl

Насправді «Сніговий бій» – це реклама мобільних телефонів з лінійки iPhone 11. Втім, вона цілком тягне на короткометражний атмосферний фільм. Режисер «Джона Уіка» Девід Літч у рекламі показав динамічну гру групи підлітків в сніжки. Юнаки і дівчата веселяться, намагаючись влучити одне в одного сніговою кулею. Варто переглянути, щоб отримати порцію гарного настрою.

«Я граю з фразами»

Чорно-білий трилер з елементами комедії та драми, знятий на iPhone 5 у 2014 році. З першої секунди він полонить своїм незвичайним форматом, а точніше – великою кількістю крупних і середніх планів.

Головний герой – молодий хлопець Шон, який потрапляє у велике місто, втрачає всі свої заощадження і стає учасником кримінальної історії. Він весь час спілкується телефоном та обговорює махінації, пов’язані з обманом покупців крадених товарів. Що Шон думає про свою діяльність і чи збирається з нею «зав’язувати»? Розв’язка непередбачувана. Навіть не намагайся «прорахувати» сюжет.

Б’ємося об заклад, ти точно будеш у захваті від кожного з цих фільмів! Зняті на iPhone (5, 7 Plus, 11 Pro Max чи будь-яку іншу модель), ці стрічки виглядають не гірше, ніж шедеври, створені за допомогою дорогої професійної відеотехніки.