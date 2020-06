PAIN приїдуть з концертом у Київ у 2021

Цей проєкт почався як хобі музиканта Петера Тегтгрена, який вирішив сумістити хеві-метал з музикою електро-індастріалу, але з роками він став одним із найвпливовіших явищ у жанрі металу. Зустрічайте гурт PAIN у Києві 13 березня 2021 у клубі Atlas.

Здається, кожен фан метал-музики знає PAIN за головним рингтоном 2000-х – піснею Shut Your Mouth. Але ж не можна не згадати такі бенгери як End of the Line, Same Old Song, Suicide Machine, Dirty Woman та Zombie Slam!

Засновник гурту Петер Тегтгрен – шведський музикант, композитор, мультиінструменталіст та продюсер. У нього за плечима не лише робота над PAIN, Тегтгрен також є ключовою фігурою створення таких музичних величин як Hypocrisy та Lindemann. Тегтгрен жартома називав Lindemann «дитиною Rammstein та PAIN, або щонайменше міксом вокалу Rammstein та музики PAIN». Власне, Тілль Ліндеманн та Петер Тегтгрен познайомилися в Стокгольмі, де їх познайомили музиканти Clawfinger ще у 2000 році. У 2013 році Ліндеманн запросив свого шведського колегу на виступ та розповів, що хотів би взяти перерву на два роки, щоб писати разом із ним музику. Спочатку вони планували лише одну-дві пісні, але творчий процес затягнув їх настільки, що вони не змогли зупинитися. У 2015 році вийшов спочатку сингл Praise Abort, а згодом і дебютний альбом супергурту Skills in Pills.

Окрім того, Тегтгрен заснував і власну студію – The Abyss Studio. У її стінах записувалися Dimmu Borgir, Children of Bodom, Sabaton, Amon Amarth та багато інших. Звісно ж, усі альбоми PAIN, Lindemann та Hypocrisy (з 1996 року) записувалися також тут.

Перший однойменний альбом PAIN вийшов у ’97 році, а вже починаючи з другого, всі платівки проєкту потрапляли до музичних чартів Швеції. У 1998 та 2008 роках PAIN відкатали тури з фінськими легендами Nightwish.

У 2002 вийшла платівка Nothing Remains the Same, яка привернула до гурту чимало уваги, передусім кавер-версією піснею The Beatles «Eleanor Rigby». Альбом Dancing with the Dead вийшов у 2005 році і був значною мірою присвячений близькосмертному досвіду Тегтгрена, який під час запису пережив зупинку серця.

Після вимушеної розлуки з прихильниками цього року, PAIN таки вирушають у дорогу на початку 2021, щоб нагадати, що таке справжня вибухова енергія музики.