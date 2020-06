Модне кіно в форматі онлайн: Програма Fashion Film Festival Kyiv-2020

Традиційний кінофестиваль FFFK в цьому році пройде в форматі онлайн з 10 червня по 3 вересня

Програма фестивалю складається з 3 частин: навчальної, практичної та конкурсній.

Навчальна програма

Навчальна програма включатиме у себе відеолекторій на YouTube-каналі Ukrainian Fashion Week та покази дайджестів найкращих робіт міжнародних фестивалів на відеоканалі Vimeo Ukrainian Fashion Week.

Фестиваль розпочнеться 10 червня з Q&A live-сесії режисера та володаря Ґран-прі FFFK-2019 Павла Буряка «Як зняти відео, що перемагають на міжнародних фестивалях. Короткі метри, музичні відео». Ви зможете поставити режисерові свої запитання під постами на Facebook– та Instagram-сторінках фестивалю.

17 червня на Public Talk «Індивідуальний стиль: як його знайти? Де шукати натхнення та як не робити вторинний продукт» до Павла Буряка приєднається режисер і переможець FFFK-2018 Джордан Блейді.

24 червня режисер Ігор Стеколенко прочитає лекцію «Красиве чи потворне? На зламі нової естетики. Актуальні інструменти, ракурси, прийоми, кастинги у fashion-фільмах». Відомий режисер розповість про сучасну кінореальність, джерела натхнення та власні орієнтири у професії.

8 липня голова Департаменту креативу та діджитал-контенту ЦУМ Маруся Коваль поділиться досвідом використання fashion-відео в комунікаціях у своїй лекції «Перспективи Fashion-фільмів: реклама чи мистецтво?»

5 серпня співвласниця та головна ідеологиня бренду Kachorovska atelier Аліна Качоровська та арт-директор і продюсер рекламної кампанії Woman X2 Марія Слензак прочитають лекцію «Fashion-фільм: поєднати соціальне, комерційне і творче». Вони розкажуть про ідею та концепцію відео, а також про те, чому fashion-бренди працюють з жанром fashion-video.

11 червня глядачі зможуть переглянути добірку найкращих робіт з LA Fashion Film Festival, а 9 липня – з Buenos Aires International Fashion Film Festival.

18 червня та 2 липня буде показано ретроспективу найкращих українських fashion-фільмів за версією конкурсу Fashion Film Festival Kyiv-2019 у двох частинах.

Практична програма

Практична програма включатиме у себе 2 події – воркшоп «Shot On The Spot» та творчу резиденцію «Невидима fashion-реальність».

Проект «Shot On The Spot» після успішного дебюту минулого року розширюється і стає 3-денним воркшопом у межах FFFK-2020, протягом якого учасники повністю занурюються в реальний процес продакшену та пост-продакшену fashion-фільмів. Режисери-початківці отримують унікальну можливість провести 2 дні на локації Ukrainian Fashion Week під час Тижня моди під керівництвом професійних тьюторів та, використовуючи ресурси організаторів фестивалю, зможуть зняти, змонтувати та представити глядачам короткі fashion-відео. Детальніша інформація та реєстрація на воркшоп будуть оголошені незабаром.

Резиденція «Невидима fashion-реальність» стає логічним продовженням минулорічного воркшопу «Shot On The Spot». Його найяскравіші учасники отримують можливість створити фільми про ключові професії fashion-індустрії, а автор найкращого фільму дістане грошову винагороду у розмірі 10 000 гривень.

Конкурсна програма

Конкурсна програма включатиме в себе показ шорт-листу фіналістів FFFK-2020. Серед робіт фіналістів міжнародне журі визначить володаря Ґран-прі фестивалю – переможця у номінації Best Fashion Film – який отримає 50 000 гривень. Переможці у номінаціях Best Fashion Story та Best Fashion Production отримують по 15 000 гривень.

Нагадуємо, що до 1 липня відкрите приймання робіт до конкурсної програми фестивалю. Подати заявку для участі та детальніше ознайомитися з умовами конкурсу можна на сайті фестивалю fffkyiv.com

На фестивалі заплановано також показ стрічок із позаконкурсної програми та повнометражного документального фільму «Жан-Поль Ґотьє, з любов’ю» від Kyiv Music Film. Стрічка буде вперше показана в Україні. У фільмі дизайнер особисто розповідає про своє становлення як особистості та розвиток свого бренду за лаштунками Fashion Freak Show – автобіографічного мюзиклу, який дизайнер поставив власноруч перед тим, як піти з модної індустрії.

Заключною подією фестивалю стане Церемонія нагородження переможців конкурсної програми Fashion Film Festival Kyiv-2020, яка пройде в онлайн-форматі 3 вересня. Подивитися онлайн-трансляцію Церемонії можна подивитися на YouTube-каналі Ukrainian Fashion Week та на сайті фестивалю.

Під час Церемонії буде вручено премії у номінаціях Best production, Best fashion story та Ґран-прі конкурсу – Best fashion film. А також буде показано найкращі фільми учасників воркшопу «Shot On The Spot» та фільм-переможець Резиденції «Невидима fashion-реальність».

Організаторами фестивалю виступають FILM.UA та Ukrainian Fashion Week.

Фестиваль відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.

Доступ до всіх подій вільний і безкоштовний.

