День захисту дітей: заходи та історія свята

Сьогодні, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей. Історія, мета та цікаві факти про свято – читай у матеріалі Нового каналу

Міжнародний день захисту дітей: історія і мета свята

Щорічно 1 червня у світі відзначається День захисту дітей. Свято було засноване в листопаді 1949 року в рамках конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок у Парижі (Франція). Вперше в світі його відсвяткували в 1950 році.

Міжнародний день захисту дітей проводиться щорічно з метою привернути увагу до необхідності дотримання права дітей на життя, а також прав на свободу думки, освіти та захисту від насильства. У Декларації прав дитини, прийнятій ООН, батьки та держава повинні визнавати та дотримуватися прав і свобод дітей. Щоб вчергове зробити на цьому акцент, і було засноване це свято.

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На даний момент на рівні міжнародного права основним документом, що закріплює права та свободи дітей, є Конвенція про права дитини. Вона була прийнята 20 листопада 1989 року Організацією Об’єднаних Націй (ООН), а ратифікована – 13 липня 1990 року.

Зазначимо, що крім Міжнародного дня захисту дітей, з метою привернути увагу до прав і свобод дітей були засновані такі свята, як Всесвітній день дитини – 20 листопада, День захисту дітей Африки – 16 червня, і Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії.

Заходи на День захисту дітей 2020 на Україні

День захисту дітей в Україні, як і в багатьох країнах світу, відзначається 1 червня. На честь свята в містах проводяться мітинги, благодійні ярмарки, паради та інші заходи, присвячені цій темі. У 2020 році в зв’язку з карантинним режимом через загрозу коронавірусу святкові заходи будуть обмежені.

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