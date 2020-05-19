На ВДНГ почав працювати унікальний фентезі-парк просто неба

Парк «Живих драконів і чарівних дерев» почав приймати відвідувачів в п’ятницю 15 травня. Це одна з небагатьох експозицій, що відкрилася в Києві в першому етапі виходу з карантину.

Понад двадцять унікальних анімованих драконів з казкових історій, древніх міфів Сходу і Заходу, фантастичних книг, фільмів і відеоігор розмістили просто неба, у спеціальній зоні неподалік від центрального корпусу ВДНГ. Тут гості можуть не тільки на власні очі побачити, як виглядали знамениті міфічні чудовиська, а й оцінити їхні гігантські розміри — масштаб фігур коливається від двох до чотирьох метрів, а деякі особини настільки великі, що зачіпають головами багаторічні дерева на території ВДНГ.

Виставка інтерактивна — усі дракони не тільки гарчать, але і рухаються. При цьому у кожного свій голос, власна манера поведінки та навіть характер.

Експозицію вже побачили тисячі глядачів у кільков странах, а ось для Києва подібні виставки — новий рівень дозвілля. Що важливо — парк відкрився з дотриманням всіх карантинних норм, включаючи соціальну дистанцію. А завдяки тому, що кількість людей, які можуть одночасно знаходиться на його території, зараз обмежена карантинними нормами, у гостей виставки створюється враження, що вони дійсно потрапили в казку.

У парку «Живих драконів і чарівних дерев» можна зустріти загадкових і добрих драконів Японії, урочисто-святкових драконів з Китаю і грізних драконів Східної із Західної Європи.

Поруч з усіма фігурами розміщені інформаційні панелі, в деталях розповідають відвідувачам про те, як міфи й легенди про цих істот виникали в різних культурах по всьому світу і чому дракони так популярні. Виставка пробуде в Києві до кінця липня, експозиція працює щодня з 10:00 до 20:00.

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