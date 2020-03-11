Зустрічай весну на оновленому Куражі: Афіша на вихідні

14-15 березня на ВДНГ пройде перший в 2020 році Кураж. Організатори приготували для гостей багато сюрпризів, та й взагалі – фестиваль дуже круто оновився! Чого чекати від прокачаного Куражу, читайте прямо зараз.

Щовихідних стає питання, де провести час з сім’єю, з компанією друзів або самому. Принаймні з одними вихідними на місяць все зрозуміло — це Кураж. Кураж не обмежує за віком, уподобаннями чи інтересами — тут кожен зможе знайти своє та додати у перелік обов’язкових справ нову звичку: бути на Куражі!

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Місце зустрічі змінити не можна

Під час вихідних локація на ВДНГ традиційно перетворюється на місце, де можливо все. Навіть вечірка, яка починається вдень і триває до вечора. Цього разу під музику від лайнапу діджейок: Sunrise_groove, Ira Grigorieva, Miura, Тома Рибка, Daria Kolomiec, Zhenya Sugak, Katro Zauber, Valeri Cassi.

За тему цього місяця обрали зміни на краще, в усіх проявах, та виконання обіцянок, даних самим собі.

Кураж розділить із вами радість від першого запуску нового ліфту, на який збирали гроші торік разом з Вірою Брєжнєвою, і завдяки якому Кураж став ще інклюзивнішим — рухатися павільйоном тепер зручно кожному. Тема любові до себе та девіз «будь собою» — вже традиційна основа заходу.

Що шукати?

Збирайте друзів на Кураж та змагайтеся за кількість крутих знахідок. Переможцю — задоволення від унікальних придбань.

Кураж як завжди порадує вінтажними знахідками, а також новинками. Перенестися з Куражу до рядів італійської, швейцарської або грузинської барахолки на кілька сотен років назад? Запросто!

На вінтажній алеї ви знайдете: старовинні графини, розписані сріблом; порцелянові ляльки; картини із зображенням циркових артистів; фотографії з особистих колекцій неаполітанської бабусі Флори; люльки миру і килими, за які ведуться негласні торги; вінтажні окуляри з Німеччини, Італії, Франції та Америки; пластинки та вініловий програвач від Vinyl Grooves; розписний фарфор, мідні чани та посуд та підсвічники на будь-який смак від Ave_Antica; вінтажні прикраси з Європи, вінтажні джинси, тренчі і косухи, кастомізовані і реставровані вручну; одяг та прикраси у стилі бохо, зібрані трьома поколіннями сім’ї; маленький музей моди від J’aime vintage; предмети японського декоративно-прикладного мистецтва; витончені сумочки з 40-их та з часів Гетсбі; рукавички з 60-их, парфуми, художня література для дорослих і дітей 50-х — 90-х років випуску українською, російською та англійською мовами; порцелянові статуетки, вази і келихи з смальти 80-х років; мініатюри і прикраси «Swarovski» — унікальна колекція обмежених серій 90-х років.

Вінтажні костюми, тренчі, смокінги, блейзери, краватки та метелики — для чоловіків. Окрема знахідка — британський костюм 1930-х років у ідеальному стані.

У секції Нове на гостей чекатимуть Have a Rest із своїми валізами, новий одеський бренд Fang — для любителів оверсайзу та хіп-хоп культури, SHKOURA (один із засновників Валерій Топал) — пальто и накидки, розшиті етнічним орнаментом, Єдина Кераміка, що створює індивідуальні моделі лише в кількох екземплярах, DOUBLE X — світловідбиваючі поясні сумки, рюкзаки та шопери, asmiresinart — звичайні речі, що стають схожі на об’єкти мистецтва завдяки спеціальній обробці, KOKO – одяг, який круто комбінувати з тим, що вже є у вашому гардеробі, флораріуми від _Za_Sklom_, SAYYA із 80% знижками на попередні колекції, Видимоневидимо — прикраси на основі українських етнічних мотивів.

Що слухати?

Лектори та лекторки розкажуть про: боротьбу із фобіями та емоційний інтелект (Ілля Головань), любов до себе (Name of Project), медитацію (Катя Джейкобз) та мистецтво (Катя Тейлор). Ярослав Корець розповість про те, як потрапити та підготуватися до фестивалю Burning man.

Організація «Suka Zhizn» розкаже про проблему безпритульних у Києві. Цього року проєкт організації став основним підопічним Куражу: «Suka Zhizn» та Кураж разом будуть займатися програмою допомоги безхатькам у Києві.

The Village проведуть публічний запис топового українського подкасту «Простими словами» (ведучі подкасту: Марк Лівін та Ілля Полудьонний, тема: «ревнощі», «гординя»), а ГО «КиївПрайд» — public talk «Бути різними добре разом». Також пройде запис подкасту Каті Гайдут «Человеку нужен человек».

Що робити?

Кураж також одразу пропонує від теорії змін перейти до практики: змінити зачіску у барбершопі, зробити тату від Альони Жук або зробити стрижку з Hair for share, волосся після якої буде передано на перуки онкохворим дітям.

На Куражі також буде розміщено дошку з крутими вакансіями для тих, хто шукає роботу мрії.

Шатро, де можна буде поринути в себе: нумеролог, астролог, таролог, психологічна гра «ON:OFF» та майстер-клас із створення дошки візуалізації. Атмосфери додасть майстер-клас Інгрет Костенко із артмедитації «Намалюй свою планету» у техніці Fluid art. Попередні навички або спеціальні знання не потрібні.

Mastercard проведе воркшоп із жестової мови, для тих, хто хоче навчитися азів.

У куточку self-care, можна буде придбати сертифікати на здорове харчування, консультації професіоналів, політ на літаку — та багато іншого, що завжди хотілося спробувати.

А що ще?

Для тих, хто вже обдумав нові починання, Кураж підготував розваги на будь-який смак. У лекторії пройде публічна зустріч із травесті-дівою Монро. На території Куражу можна буде розглянути творчий проект Анни Надуди від Port.Agency та артпростір Палацу культури «Куренівка». Для тих, хто любить активно проводити час — встановили новеньке баскетбольне кільце, а для любителів екстриму — атракціони. Також продовжують діяти ігрові зони від Pepsi: 3д настільній теніс на вулиці та кікер на 10 людей на другому поверсі павільйону.

Для фудкорту Кураж завжди відбирає кращі ресторани та заклади міста, у яких можна спробувати страви різних кухонь світу: від мексиканської та італійської до в’єтнамської та французької.

Кураж, як і будь-яка інша приємна традиція, пролітає швидко, але так само спішить повертатися до вас щомісяця.

Хочеш — знайди на Куражі тихе місце і слухай музику, а хочеш – відривайся. Будь собою і будь на Куражі!

Ціна:

EARLY BIRD TICKET — 75 грн (з 12:00 до 13:00 на вході у суботу та неділю).

STANDARD TICKET — 150 грн.

Дітям до 12 років, людям з інвалідністю, людям пенсійного віку, учасникам бойових дій, вагітним й іменинникам безкоштовно.