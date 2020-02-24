Вихідні в лютому 2020 року будуть трохи довшими. Читай, що чекає українців у другій місяць року Білого Металевого Пацюка! Чи будемо відпочивати додаткові дні в зв’язку з високосним роком? Скільки вихідних буде в Україні в лютому 2020? Відповіді – в матеріалі!

Вихідні в лютому 2020: чи будемо відпочивати додаткові дні?

Вихідні в лютому порадують українців своєю тривалістю. Останній місяць зими обіцяє додатковий відпочинок. По-перше, 2020 – високосний рік. Замість звичних 365 днів, в календарі з’являється 366. Тому й у лютому додається ще один день.

По-друге, останній день зими випадає на суботу. А оскільки вікенд іде в парі з неділею, ми будемо відпочивати цілих 10 днів! І не багато, і не мало, якщо мова йде про «байдикування». Останній раз вихідний день збігався з 29 лютого тільки в 2004 році.

Всього в лютому 2020 буде 20 робочих днів і 9 вихідних – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 лютого.

Календар святкових днів на лютий 2020 на Україні:

Крім Дня Святого Валентина, лютий 2020 буде щедрий на неофіційні свята для українців. Майже кожен день –радість, ура!

2 лютого – День бабака

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

11 лютого – Всесвітній день хворого

14 лютого – День закоханих

12 лютого – Міжнародний день шлюбних агентств

24 лютого – початок Масляного тижня

Крім цього, ми знайшли декілька незвичайних і милих свят, якими хочемо з тобою поділитися. Запиши актуальні для себе дати та не забудь привітати близьких:

4 лютого – День гумових калош

5 лютого – День ерудита

9 лютого – День артиста

17 лютого – День спонтанного прояву доброти

19 лютого – День гидкого каченяти

22 лютого – День кішки в Японії

26 лютого – Всесвітній день неквапливості

27 лютого – День оптиміста

Вихідні в лютому 2020: куди піти?

Виставка костюмів «Магія кіно»

Коли: з 12:00 до 20:00 до 13 лютого

Де: ВДНГ, просп. Академіка Глушкова, 1

Ціна: 90-390 грн.

На вихідних можна відвідати один з павільйонів ВДНГ, де проходить виставка костюмів, створених для українських фільмів і серіалів. Зокрема, тут можна помилуватися нарядами героїв з фільмів «Захар Беркут», «Віддана» і телесеріалу «Фортечна».

Roshen Winter Village

Коли: з 12:00 до 22:00 (будні дні) та з 10:00 до 22:00 (у вихідні), до 1 березня

Де: пр. Науки, 1

Ціна: 120 грн (будній день) і 140 грн (вихідний)

Для шанувальників активного відпочинку цей варіант буде в самий раз. Кондитерська фабрика створила власну зимову казку. Тут можна вдосталь накататися на ковзанах і зігрітися гарячим чаєм або ж глінтвейном. А після відвідувача порадує святковий ярмарок із різноманітною добіркою стріт-фуду та новорічна ялинка висотою майже 15 метрів.

Інтерактивна виставка «Ukraine WOW»

Коли: до 29 лютого

Де: вулиця Георгія Кірпи, 4

Ціна: 50 грн

Ця виставка викликала справжній фурор. Вона підкорила серця не тільки українців, а й гостей столиці. Якщо ти не встигла її відвідати, то у нас є хороша новина – її продовжили до 29 лютого.

Кияни та гості міста зможуть політати над Батьківщиною-Матір’ю у віртуальній реальності, подивитися в телескоп Миколаївської астрономічної обсерваторії, побачити оригінали робіт Малевича та Архипенко, дізнатися, як народжується бренд і як виглядали перші срібні гривні Київської Русі, зайти в мазанку та тунель кохання, побудовані прямо в виставковому просторі, і багато іншого.

Фото: istockphoto

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