Напередодні приходу весни багатьох цікавить питання, чи святкують Міжнародний жіночий день в Україні? Чи подарує нам теплий початок року обіцяний вихідний і скільки ми будемо відпочивати на 8 березня 2020? Відповіді – в нашому матеріалі.

Скільки будемо відпочивати на 8 березня 2020?

Останнім часом виникає все більше суперечок, чи варто залишати Міжнародний жіночий день офіційним святом. Восени 2017 року до Верховної Ради України був внесений законопроект про скасування додаткового вихідного дня на честь 8 березня. Але закон так і не прийняли.

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Також колишній керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович наполягав на зміні формату свята. За його словами, концепція Міжнародного жіночого дня не відповідає істинному значенню дати. Він підкреслив, що українцям слід готуватися до зміни назви та скасування вихідного.

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Але, незважаючи на тривалі дебати з приводу свята, в 2020 року 8 березня традиційно залишається вихідним днем! До того ж українці отримують дуже приємний бонус: 8 березня випадає на неділю, і свято переноситься на понеділок. Таким чином, ми відпочиватимемо з 7 по 9 березня. Удача точно на нашому боці в 2020 році!

Фото: istockphoto

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