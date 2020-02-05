Не існує в світі людини, яка жодного разу не пробувала яблучний штрудель! І так як, напевно, від однієї думки про цю випічку у тебе вже потекли слинки, ми знайшли простий рецепт приготування яблучного штруделя вдома. Тож вже сьогодні ввечері ти зможеш побалувати себе і коханого вишуканим десертом! Записуй простий рецепт яблучного штруделя!

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Для приготування класичного віденського штруделя з яблуками, тобі знадобиться:

борошно – 2 склянки

рослинне масло – 1/3 склянки

вода – ½ склянки

вершкове масло – 30 г

яблука – 2 штуки

кориця мелена

цукрова пудра

цукор за смаком

родзинки, горіхи – за бажанням

Крок 1

Отже, список інгредієнтів для яблучного штруделя зібраний, можна приступати до приготування!

Крок 2

Злегка підігрій воду і акуратно додай її до борошна, постійно перемішуючи. Додай до тісто й рослинне масло.

Крок 3

Накрий миску рушником або плоскою тарілочкою і відстав тісто доходити на півгодини.

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Крок 4

Очисти яблука, витягни серцевину і наріж дрібними кубиками. Додаємо до яблук корицю, цукор, родзинки і горіхи, добре перемішуємо.

Крок 5

Тісто розкачай качалкою або скляною пляшкою максимально тонко. Чим тоншим буде – тим ніжнішим вийде штрудель!

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Крок 6

Акуратно на тісто виклади начинку рівним шаром, відступивши від кожного краю 5-7 см. Скачай «піцу» в рулет.

Крок 7

Деко змасти вершковим маслом і поклади на нього наш штрудель. Випікай 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Готово!

Крок 8

Перед подачею посип штрудель цукровою пудрою. До речі, якщо хочеш, щоб твій десерт вийшов ну зовсім «ресторанним», виклади його на тарілку і додай кульку пломбіру. Він ідеально доповнить страву! Смачного!