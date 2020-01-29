Журнал Pink очолила Марія Фуртас

Жіночий глянець готується до суттєвих змін: у форматі, дизайні, контенті та періодичності виходу журналу

Видавничий дім «Вавілон» планує оновити глянець Pink. Головним редактором друкованого та інтернет- видання призначено львів’янку Марію Фуртас. Вона відома у фешн-світі як фотограф, СЕО-permodel и дизайнер власного бренду – cultnaked.com.

– З радістю хочу повідомити, що я – головний редактор PINK та PINK.UA! Моя ціль – дати журналу нове дихання, заново закохати тебе у наше видання, створити справжнє ком’юніті! Хвилюючі теми, позитивні емоції, якісний контент, енергія, якою редакція буде ділитись з аудиторією – це must! Я точно знаю, хто ти, #PINKBabe, і ми з тобою на одній хвилі! З нетерпінням чекаю моменту, коли ти будеш тримати в руках наш оновлений, перший номер! Love! – прокоментувала Марія.

Зміна головного редактора обумовлена ​​бажанням видавничого дому змінити формат видання та зробити нову версію Pink для ефективнішої та продуктивнішої роботи з рекламним ринком. З початку нового сезону журнал Pink матиме оновлений формат, дизайн і контент та виходитиме чотири рази на рік на початку першого місяця календарного сезону.

За матеріалами – pink.ua