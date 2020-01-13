Напевно ти чула, що з 13 на 14 січня святкують… А ось тут думки розходяться! Хтось у цю ніч зустрічає Старий Новий рік, хтось – Щедрий вечір, а у когось це ніч «з Маланки на Василя». То що ж ми все-таки сьогодні будемо відзначати? Щоб відповісти на це запитання, давай, для початку, розберемося, що це, в принципі, за свята!

Старий Новий рік

Почнемо зі Старого Нового року. По факту це той же Новий рік, тільки «за старим стилем», а точніше – за юліанським календарем. Це унікальне свято, і існує воно лише в Україні, Росії, Молдові, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Латвії, Казахстані, Узбекистані та Грузії. З’явилася традиція відзначати Старий новий рік у 1918 році, після введення григоріанського календаря. І до цього дня це свято залишається актуальним, тим більше що воно продовжує новорічні веселощі.

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Важливо, що особливих традицій святкування Старого Нового року немає, тож у кожній родині його зустрічають по-своєму: хтось знову готує олів’є, хтось знову відкриває шампанське о 00:00, а хтось просто збирається ввечері з рідними за чашкою чаю! Але ж на настрій масштаб святкування не впливає, правда ж?

Маланка

У цю ж ніч, з 13 на 14 січня, за християнськими звичаями шанують пам’ять преподобної Маланки і зустрічають святого Василя Великого. Увечері після заходу сонця групи молодих людей одягають маски звірів і вирушають щедрувати. Один із хлопців переодягається в дівчину і «перетворюється» на Маланку, тому вся прогулянка ряджених і називається «водити Маланку». Щедрувальники обходять будинки, розважаючи господарів веселими сценками, танцями та традиційними святковими щедрівками. Найчастіше в цих піснях лунають побажання благополуччя і щастя в новому році!

У ніч «зустрічі» Маланки і Василя за традицією хлопці могли отримати другий шанс. Якщо минулого року молодик отримав від своєї коханої відмову, то ввечері 13 січня він міг повторити спробу. До речі, саме зі святом Маланки та Василя з’явилася традиція готувати на Новий рік холодець. Василь Великий вважався покровителем свинарства, тому обов’язковою стравою на святковому столі було запечене порося, яке символізувало родючість землі і плодючість худоби. Пізніше, коли запечене порося могла собі дозволити не кожна сім’я, відлунням традиції стало приготування холодцю зі свинини.

Щедрий вечір

І якщо вже мова зайшла про святкове застілля, то час згадати і про Щедрий вечір. Він тісно переплітається зі святом Маланки і Василя. Увечері 13 січня господині готують щедрий стіл з 12-ма непісними стравами, серед яких обов’язково має бути багата кутя, заправлена салом або смальцем.

За українською традицією, ввечері 13 січня обов’язково слід віднести гостинці хрещеним, а вранці 14 січня пригостити рідних, сусідів, друзів смачними стравами зі святкового столу на честь Василя.

І ще одна святкова традиція – це ворожіння. Вважається, що в ніч з 13 на 14 січня воно спарвджується.

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