12 січня в Санта-Моніці (Каліфорнія, США) відбулася премія Critics ‘Choice Awards (Вибір критиків). Ця щорічна авторитетна премія відзначає кращих з кращих в сфері кіно і телебачення. А вибір роблять авторитетні члени Асоціації кінокритиків телекомпаній США. Червона доріжка 25 церемонії Critics ‘Choice Awards зібрала багато голлівудських суперзірок. Під спалахами фотоапаратів сяяли Анджеліна Джолі, Дженніфер Еністон, Леді Гага, Тімоті Шаламе, Шарліз Терон, Марго Роббі та багато інших. Які образи вибрали зірки, щоб затьмарити всіх – дивись в фотодобірці. А зараз найцікавіше – імена переможців!

Список переможців Вибір критиків 2020: КІНО

Кращий фільм, кращий дизайн – «Одного разу в Голлівуді». В номінації серед інших стрічок були заявлені «Джокер», «Ірландець» та «Паразити». Кращий сценарист – Квентін Тарантіно. Краща роль другого плану – Бред Пітт. В його номінації були представлені навіть Ентоні Хопкінс і Аль Пачіно.

Кращий актор – Хоакін Фенікс. Обійшов Едді Мерфі, Адама Сендлера, Леонардо Ді Капріо, Роберта де Ніро, Антоніо Бандераса та Адама Драйвера.

Краща актриса – Рене Зеллвегер («Джуді»). Вона обійшла Шарліз Терон, Сіршу Ронан, Люпіту Ньоно, Скарлетт Йоханссон, Аквафіну і Синтию Еріво.

Краща актриса другого плану – Лора Дерн ( «Шлюбна історія»). У цій категорії були заявлені Дженніфер Лопес, Скарлетт Йоханссон, Марго Роббі і інші.

Кращий актор – Роман Гріффін Девіс ( «Кролик Джоджо»).

Кращий акторський склад – «Ірландець». За перемогу змагалися «Одного разу в Голлівуді», «Ножі наголо», «Маленькі жінки», «Паразити» та «Шлюбна історія».

Кращий іноземний фільм – «Паразити».

Кращий режисер – Пон Чжун Хо («Паразити») і Сем Мендес (1917).

Кращий повнометражний мультик – «Історія іграшок 4».

Кращий бойовик, кращі спецефекти – «Месники: Фінал».

Краща комедія – «Мене звати Долемайт».

Кращий фантастичний фільм / фільм жахів – «Ми».

Список переможців Вибір критиків 2020: ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Кращий драматичний серіал – «Спадкоємці». У категорії змагалися – «Поза», «Це – ми», «Гра Престолів», «Корона», «Девід стає чоловіком», «Спостерігач» та «Гарна боротьба».

Кращий драматичний актор – Джеремі Стронг ( «Спадкоємці»).

Краща драматична актриса – Реджина Кінг ( «Спостерігач»).

Кращий драматичний актор другого плану – Біллі Крадап ( «Ранкове шоу»).

Краща драматична актриса другого плану – Джин Смарт ( «Спостерігач»).

Кращий комедійний серіал – «Погань». У номінації були представлені – «Живемо сьогоднішнім днем», «Баррі», «Неймовірна місіс Мейзел», «Мамочка», «Пен15», «Шіттс Крик».

Кращий комедійний актор – Білл Хейдер ( «Баррі»).

Краща комедійна актриса – Фібі Мері Уоллер-Брідж ( «Погань»).

Кращий комедійний актор другого плану – Ендрю Скотт ( «Погань»).

Краща комедійна актриса другого плану – Алекс Борштейн ( «Неймовірна місіс Мейзел»).

Кращий міні-серіал – «Коли вони побачать нас». У номінації ще були представлені – «Чорнобиль», «Найгучніший голос», «Пастка – 22», «Фоссе / Вердон», «Неймовірне», «Роки і роки».

Кращий актор міні-серіалу – Джаррел Джером ( «Коли вони побачать нас»).

Краща актриса міні-серіалу – Мішель Вільямс ( «Фоссе / Вердон»).

Кращий актор другого плану міні-серіалу – Стеллан Скарсгард ( «Чорнобиль»).

Краща актриса другого плану міні-серіалу – Тоні Коллетт ( «Неймовірне»).

Кращий мультфільм – Кінь БоДжек.

Спасибі премії за те, що можна оновити свій список крутих фільмів і серіалів.

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