Вихідні в січні 2020 – розповідаємо, що чекає українців у перший місяць року Білого Металевого Пацюка! Чи будемо відпочивати додаткові дні? Скільки вихідних на Православне Різдво 2020 в Україні в січні? Відповіді – в матеріалі!

Вихідні в січні 2020: скільки будемо відпочивати на Різдво?

У перший місяць 2020 року українцям випаде цілих 10 днів дня відпочинку! Традиційно, новорічні та різдвяні свята принесуть не тільки веселощі та подарунки, а й додаткові вихідні – 1, 6 і 7 січня. Відповідно, робочих днів у нас буде менше – 21.

Що не можна робити на Різдво Христове

Перший день Нового 2020 роки (1 січня) для випадає на середу, Святвечір (6 січня) – на понеділок, а Різдво (7 січня) – на вівторок. У ці дні ми всі дружно скажемо роботі: «Давай, до побачення!» Суботи та неділі (4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 і 26 січня) теж залишаться за нами. Але! За додаткові вихідні нам все ж доведеться відпрацювати одну суботу (11 січня).

Вихідні в січні 2020: куди піти?

Як ми вже сказали, в січні 2020 українців чекають цілих 10 вихідних! Чим же зайняти себе у вільний від роботи час? У нас є маса варіантів! Читай нашу святкову афішу – Зимові канікули 2020: чим зайнятися у Києві. І вибирай, куди піти у вихідні в січні!

Календар святковий днів на січень 2020 на Україні:

У січні 2020 в Україні святкують не тільки Різдво. Обведи в календарі актуальні для себе святкові дати, щоб не забути привітати рідних і близьких:

8 січня – день Пресвятої Богородиці Марії;

9 січня – день Святого апостола Стефана;

13 січня – Віддання Різдва Христового (Меланії);

14 січня – Старий Новий рік (Василя);

18 січня – Другий Святий вечір (Щедрий вечір);

19 січня – Хрещення Господнє або Йордан;

20 січня – день Івана Хрестителя;

25 січня – день Великомучениці Тетяни.

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