Новий каналG.spaceНовиниТест: Хто ти з героїв фентезі?

Тест: Хто ти з героїв фентезі?

Пройти невеликий тест і просто зараз дізнайся, хто ти з героїв улюблені фільмів в жанрі фентезі!

Напевно вам хочеться після насичених буднів, провести новорічні вихідні (ну, або хоча б їх частину!) на дивані перед телевізором, нічого не робити, дивитися на вогники на ялинці та їсти мандаринки. Щоб вам довго не довелося вибирати, що ж в цей час дивитися, на Новому каналі з 31 грудня стартує тиждень фентезі! Які фільми і коли дивитися, читай тут.

А поки, на честь тижня фентезі на Новому, ми пропонуємо пройти кумедний тест та дізнатися, ким би ви могли бути з героїв відомих фільмів цього жанру!

В тему:

В тему:
Створюємо настрій: Топ-10 найкращих новорічних пісень

афиша модные новости новости