Католицьке Різдво 2019 в Україні: що не можна робити

Католицьке Різдво в Україні вже третій рік має статус офіційного свята. Середа, 25 грудня, – вихідний, і у католиків буде достатньо часу, щоб в колі сім’ї підготуватися до одного з найголовніших релігійних свят року – Різдва!

Різдво – це, власне, народження Ісуса Христа. За переказами, Діва Марія та її чоловік Йосип вимолили собі дитину. І сталося диво непорочного зачаття. Незабаром яскрава Віфліємська зірка засяяла на небі і своїми променями оповістила, що у світ прийшов Спаситель людства. Саме з цього моменту почалася нова ера літочислення – «від різдва Христового».

Як святкують католицьке Різдво: традиції

Сцена народження Ісуса в хліві і легенди про волхвів, які приносять дари, вже давно стали частиною не тільки світового мистецтва, а й елементів новорічного декору. Через роки все міцно переплелося: і церковні канони, і забобони, і пропозиції ринку товарів. Які ж традиції католицького Різдва в 2019?

Різдво потрібно відзначати в колі близьких людей або в церкві.

Віруючі тримають строгий Різдвяний піст. До слова, найсуворіший день посту – 24 грудня, Святвечір. Перекушувати дозволено тільки дітям.

Сім’я зобов’язана відвідати хоч одну з трьох святкових мес у храмі. Перша починається опівночі і оспівує єдність Отця і Сина. Друга – на світанку і символізує початок нового життя. А третя – вдень та присвячена народженню Ісуса.

Будинок прикрашають не тільки всередині, а й зовні. Основний атрибут – вінок з гілочок сосни або ялинки, який вішають на дверях і кладуть в центрі святкового столу. Ще один важливий символ – гілочка омели, що символізує Життя. Її вішають над дверима. І хто під нею зустрічається, той зобов’язаний поцілуватися.





Вірять, що чим розкішніший стіл на Різдво, тим багатшим і ситнішим буде наступний рік. Основна страва святкового меню – запечена індичка або качка. Більш релігійні сім’ї спочатку їдять спеціальний пісний хліб, що називається оплаток. Перед початком трапези сім’я обов’язково виголошуэ молитву.

У католиків прийнято обмінюватися подарунками саме на Різдво, а не на Новий рік, як у православних.

Що заборонено робити на католицьке Різдво?

Щоб не привернути до сім’ї нещастя і хвороби, католики намагаються:

не працювати по дому. Вони не виносять сміття, не шиють, не прасують, не вишивають, нічого не лагодять у домі.

не вдягають чорний та старий одяг. Адже він може притягнути бідність.

не лаються. Адже цей день не можна оскверняти.

не прибирають їжу зі столу до настання Різдва.

ворожіння вважається страшним гріхом. Тому воно теж заборонене.

не відмовляють у милостині. Адже Бог перевіряє серце на доброту і чуйність.

Тепер ти повністю підготовлений (-а) до святкування Католицького Різдва в Україні. І ще є час придумати, як прикрасити квартиру і сервірувати стіл. Нехай твоє Різдво буде незабутнім і по-сімейному теплим і радісним.

Фото – pinterest.com