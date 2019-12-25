Католицьке Різдво 2019 в Україні: що не можна робити
Католицьке Різдво в Україні вже третій рік має статус офіційного свята. Середа, 25 грудня, – вихідний, і у католиків буде достатньо часу, щоб в колі сім’ї підготуватися до одного з найголовніших релігійних свят року – Різдва!
Різдво – це, власне, народження Ісуса Христа. За переказами, Діва Марія та її чоловік Йосип вимолили собі дитину. І сталося диво непорочного зачаття. Незабаром яскрава Віфліємська зірка засяяла на небі і своїми променями оповістила, що у світ прийшов Спаситель людства. Саме з цього моменту почалася нова ера літочислення – «від різдва Христового».
Як святкують католицьке Різдво: традиції
Сцена народження Ісуса в хліві і легенди про волхвів, які приносять дари, вже давно стали частиною не тільки світового мистецтва, а й елементів новорічного декору. Через роки все міцно переплелося: і церковні канони, і забобони, і пропозиції ринку товарів. Які ж традиції католицького Різдва в 2019?
- Різдво потрібно відзначати в колі близьких людей або в церкві.
- Віруючі тримають строгий Різдвяний піст. До слова, найсуворіший день посту – 24 грудня, Святвечір. Перекушувати дозволено тільки дітям.
- Сім’я зобов’язана відвідати хоч одну з трьох святкових мес у храмі. Перша починається опівночі і оспівує єдність Отця і Сина. Друга – на світанку і символізує початок нового життя. А третя – вдень та присвячена народженню Ісуса.
- Будинок прикрашають не тільки всередині, а й зовні. Основний атрибут – вінок з гілочок сосни або ялинки, який вішають на дверях і кладуть в центрі святкового столу. Ще один важливий символ – гілочка омели, що символізує Життя. Її вішають над дверима. І хто під нею зустрічається, той зобов’язаний поцілуватися.
- Вірять, що чим розкішніший стіл на Різдво, тим багатшим і ситнішим буде наступний рік. Основна страва святкового меню – запечена індичка або качка. Більш релігійні сім’ї спочатку їдять спеціальний пісний хліб, що називається оплаток. Перед початком трапези сім’я обов’язково виголошуэ молитву.
- У католиків прийнято обмінюватися подарунками саме на Різдво, а не на Новий рік, як у православних.
Що заборонено робити на католицьке Різдво?
Щоб не привернути до сім’ї нещастя і хвороби, католики намагаються:
- не працювати по дому. Вони не виносять сміття, не шиють, не прасують, не вишивають, нічого не лагодять у домі.
- не вдягають чорний та старий одяг. Адже він може притягнути бідність.
- не лаються. Адже цей день не можна оскверняти.
- не прибирають їжу зі столу до настання Різдва.
- ворожіння вважається страшним гріхом. Тому воно теж заборонене.
- не відмовляють у милостині. Адже Бог перевіряє серце на доброту і чуйність.
Тепер ти повністю підготовлений (-а) до святкування Католицького Різдва в Україні. І ще є час придумати, як прикрасити квартиру і сервірувати стіл. Нехай твоє Різдво буде незабутнім і по-сімейному теплим і радісним.
Фото – pinterest.com