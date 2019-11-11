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Вихідні на Новий рік 2020: як буде відпочивати Україна?

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Питання, яке цікавить кожного: коли і скільки вихідних у нас буде на новорічні свята 2020? З’ясувалося, що українці відразу зі старту 2020 року отримають парочку незапланованих вихідних. Коли і скільки будемо відпочивати – читай в матеріалі!

Отже, сам Новий рік 31 грудня 2019 у нас потрапляє на вівторок, тому Кабмін рекомендує роботодавцям перенести робочі дні з 30 і 31 грудня на суботи 21 та 28 грудня. Таким чином вийде цілих 5 вихідних відразу з 29 грудня по 1 січня 2020.

Ще один приємний подарунок рекомендують зробити на Різдво 2020: перенести робочий день з 6 на суботу 11 січня. Таким чином вихідні триватимуть з 4 по 7 січня, тобто ще 4 дні!

А якщо поквапитися, то можна заздалегідь підписати відпустку на 2-3 січня, і тоді у вас вийдуть новорічні канікули тривалістю в 10 днів!

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