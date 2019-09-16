До осені вже рукою сягнути, як би сумно це не звучало. Тож час перестати купувати літні майки, а зосередитися на відновленні осіннього гардероба. Дизайнери пророкують у новому сезоні геть запаморочливі тренди, а багато речей, які були модними ще навесні, варто відкласти «до кращих часів». Тенденції стрімко змінюються, і щоб залишатися стильним, варто бути в курсі модних новинок. Зараз час fast fashion, тож аби завжди ти була в ТОПі, ми підготували список модних трендів осені 2019, які будуть популярними у новому сезоні!

Шуби зі штучного хутра

Шубу з натурального хутра здавна вважають ознакою розкоші. Точніше, вважали… Сьогодні не варто заощаджувати гроші на пафосне хутро і хизуватися тим, що коханий подарував норку. У світі все популярнішими стають ЕКО-бренди, які використовують у своєму виробництві штучні матеріали: еко-шкіру тощо. Тож «лисяче манто» нині не в пошані!

Літній манікюр 2018: 40 варіантів у фото

Безперечний плюс шуб зі штучного хутра – це їхня кольорова гама. Вони можуть бути найрізноманітнішими: від класичних чорних і коричневих до яскравих неонових і кислотних відтінків. Вибирай, що тобі до душі!

Багатошаровість

Раніше принцип «я одягну все краще відразу» вважали поганим тоном. Але все змінюється, і зараз, чим більше речей ти на себе зможеш натягти, тим модніший вигляд матимеш. От тільки варто підходити до вибору нарядів іще більш відповідально: не забувай про правила поєднання кольорів і тканин. Те, що має неординарний вигляд на подіумі, може шокувати твоїх колег у реальності, тож дивись – не переборщи!

Балаклави

Звичайно, такий сміливий аксесуар не підійде для походу на роботу, для прогулянки з друзями або для побачення (хоча…). Це, радше, фішка для зірок і червоних доріжок, для епатажних шоу і фотосесій.

Як Меган Маркл вдається завжди добре виходити на фото? Секрет розкрито

Однак можна звернути увагу на варіації балаклав, яких зараз стає все більше. Деякі з них схожі на хустки чи косинки і практично повністю залишають відкритим обличчя.

Клітка

Смужка себе пережила. Тож, як би не подобався тобі смугастий костюмчик, що додає зросту, якщо хочеш бути у тренді – вибирай картаті моделі. При цьому обмежень особливих немає: клітинка може бути великою, дрібною, класичною чорно-білою або навпаки – яскравою різнобарвною.

Як змусити себе займатися спортом?

Якщо ж картатий total look для тебе – занадто сміливо, доповни монохромний образ деталлю з принтом-кліткою.

Широкі пояси

Якщо у 2017 ми носили корсети, щоб підкреслити стрункість фігури загалом, то в новому сезоні підкреслювати будемо виключно талію. Широкі пояси, затягнуті тугіше, здатні «намалювати» талію навіть там, де її не було! А тим, у кого вона тонка, це допоможе підкреслити витонченість і тендітність силуету.

Рюші і волани

Прекрасна новина для прихильниць романтичного стилю – жіночні сукні, спідниці та блузи з оборками знову повертаються в моду! І варто згадати, що на піку популярності – квітковий принт і пастельні відтінки. Тож, якщо все це поєднати, вийде дуже милий «лук».

Кеди з автопортретом Ван Гога: Нова колекція Vans

Але щоб не здаватися дівчиною з обкладинки журналу 80-х, доповни образ деталями: черевиками, великими сережками (можна навіть однією!) або незвичайною сумкою.

Ультракороткі сукні

Якщо ти можеш похизуватися стрункими ніжками, то цей тренд точно припаде тобі до душі. У моді – міні! Спіднички, більше схожі на пояси, відверті сукні. Тільки пам’ятай, що таке вбрання ситуативне і підійде для вечірки, але аж ніяк не для навчання і ділової зустрічі. Яким би модним воно не було!

Фото: Vogue.com / @alla