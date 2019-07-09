Непомітно пролітає перший літній місяць, ось уже час готуватися до івентів липня, а їх, скажімо вам чесно, просто безліч! Ми виділили найбільші заходи, що відбудуться у Києві протягом другого літнього місяця. Вибирайте вже зараз, куди хотіли б сходити і запасайтеся квитками: вони мають властивість дорожчати й закінчуватися!

Jonathan Bree

Коли: 5 липня

Де: Південний берег Києва

Вхід: від 550 грн

5 липня на сцені «ПБК» виступить Jonathan Bree – співак, композитор, мульти-інструменталіст і продюсер з Нової Зеландії. Його недавній музичний кліп «You’re So Cool» став сенсацією YouTube, привертаючи увагу глядачів до групи своїм унікальним, витриманим у всіх деталях стилем і прихованими під масками обличчями: дещо моторошне і сюрреалістичне видовище. Живе шоу Bree рівноцінно заворожує своєю потойбічністю – як у звуковому, так і у візуальному плані. Зараз він записує матеріал для свого 4-го альбому і готується до світового турне 2019 року. Вперше в Україні Jonathan Bree зіграє сольний концерт у рамках Hedonism Live 5 липня на березі Дніпра, не пропусти!

Івана Купала 2019 Party

Коли: 6-7 липня, 22:00

Де: Sky Family Park

Вхід: від 250 грн

Усі знають, що в Україні в ніч з 6 на 7 червня – свято Івана Купала. І якщо ви ще не вирішили, куди піти, щоб спускати на воду вінки, стрибати через вогнище і водити традиційні хороводи, тематична вечірка в Sky Family Park – відмінне рішення! Тут пройдуть майстер-класи для дітей і дорослих, концерт з українськими виконавцями, всю ніч працюватиме величезний фудкорт, безліч красивих тематичних фотозон і цікава святкова програма з конкурсами, розіграшами й танцями біля басейну!

Kupala

Коли: 5-6 липня

Де: арт-завод «Платформа»

Вхід: 200 грн

Ще один варіант круто провести Івана Купала в Києві – це в п’ятницю ввечері вирушити на арт-завод «Платформа», де організатори обіцяють спорудити справжній казковий ліс, у якому звучатиме стильна електронна музика, і горітимуть тисячі свічок! Там ви зможете стрибати через багаття, взявшись за руки, плести вінки й шукати квітку папороті – і це лише невеликий список активностей, які обіцяють влаштувати на святі для гостей.

MALUMA

Коли 8 липня

Де: Палац спорту

Вхід: від 1199 грн

На початку місяця в Палаці спорту буде гаряче попри всі кондиціонери. Адже до Києва їде Хуан Луїс Лондоньйо Аріас, більше відомий за сценічним іменем Малума – найсексуальніший виконавець у світі за версією колумбійських ЗМІ! Артист виконає і свої гучні хіти «Farandulera», «Vente Pa Ca», і легендарний «Corazon», і найсвіжіші треки – «HP», «Hola Señorita» та ін. А відкриє концерт MALUMA найгарячіша українська артистка – Настя Каменських!

Atlas Weekend 2019

Коли: 9-14 липня

Де: ВДНГ

Вхід: від 1150 грн

Однією з найбільш очікуваних подій липня, однозначно, можна назвати Atlas Weekend 2019. Вже відомий, нарешті, повний склад хедлайнерів, і кожен знайде собі серед них виконавця, на чий вступ давно хотів потрапити! Сплін, Netta, Tom Odell, The Chainsmokers, A $ AP Rocky, Майкл Ківанука, Ліам Галлахер – і це лише маленька частина топових артистів, яких буде можливість почути в рамках фестивалю.

Atlas Weekend 2019: розклад та програма заходу по днях

Нагадаємо, що 9 липня – безкоштовний день на Atlas Weekend 2019, а з 10 до 14 липня щоночі після виступів на основних сценах на Night Stage проходитимуть гучні вечірки з крутими діджеями. Тож куражити на фестивалі можна буде 24 години!

Kikagaku Moyo

Коли: 10 липня

Де: Південний берег Києва

Вхід: від 550 грн

Kikagaku Moyo – японські психоделічні рокери з Токіо. У перекладі назва групи означає «Геометричні візерунки», які тісно переплітають у собі психоделічні та індійські мотиви, ейсид-фолк та елементи краут року. Минулого року Kikagaku Moyo влаштували справжній ураган на фестивалі Desert Daze у Каліфорнії, зіграли на культовому радіо KEXP і пройшли довгий шлях музичних турів по всьому світу. Попереду нові країни, міста, спільне шоу з Конаном мокасини та Khruangbin в Нью-Йорку. А 10 липня токійська група вперше виступить у Києві. На саппорті в них зіграють київські психоделічні рокери Love`n`Joy. Буде гучно!

UPark

Коли: 16-18 липня

Де: Sky Family Park

Вхід: від 1499 грн

Фестиваль UPark, що з величезним успіхом пройшов минулого року на стадіоні «Динамо», у 2019-му «захопить» величезну територію Sky Family Park! Ще більше музики і танців. Вже відомий весь лайн-ап, і він просто приголомшливий: яскраві Die Antwoord, 30 seconds to Mars на чолі із красунчиком Джаредом Лето, поп-панки SWMRS, Rag’n’Bone Man зі своїм гучним треком «Human», AJR – інді-поп просто з Нью-Йорка та багато інших виконавців, чиї треки є у ваших списках відтворення та заслухані до дірок. Не проґав свій шанс почути їх наживо і провести шалені три дні на UPark Festival 2019 у компанії кращих друзів і улюблених артистів!

Santa Muerte Carnival

Коли: 19-20 липня

Де: арт-завод «Платформа»

Вхід: 250 грн

Карнавал Санта Муерте у 2018 році став першим нічним карнавалом Києва. На території арт-заводу «Платформа» минулого літа побудували справжнє мексиканське містечко з церквою, де зізнавалися у зраді тако з буріто після непростої подорожі в La Platforma, де було 60 унікальних мексиканських позицій і «маргарита» на алеї барів. Цього року організатори планують повторити #ночьнадругойстороне з карнавальною ходою, вогняним шоу, акробатами й танцями до світанку. Час готувати костюми!

This is America. Кураж Базар

Коли: 20-21 липня

Де: ВДНГ, 19 павільйон

Вхід: 150 грн

Wassup ?! Телепорт за континент вже 20-21 липня на Кураж Базарі, for real! Америка для кожного різна – для когось це ковбої і Дикий Захід, для інших – гламур і нічні вогні Нью-Йорка, зірки і Лос-Анджелес, азарт і Лас Вегас, океан і Маямі – ось і Кураж буде різним і незабутнім, але кожен зможе знайти «свою» частину Америки! За традицією на фестивалі буде величезна барахолка, безліч товарів hand made українського виробництва, натовпи зірок, яскраві фотозони, кінопокази, вечірня дискотека (звісно ж, теж тематична!) І безліч інших крутих активностей. Sharing is caring, guys!

Dakh Daughters

Коли: 26 липня

Де: Південний берег Києва

Вхід: від 500 грн

Сяючі вогники на березі Дніпра, катери, що пропливають повз і чарівні пісні Dakh Daughters – рецепт ідеального п’ятничного вечора. Виступи цього колективу – це завжди особливе таїнство, перфоманс, який ще довго залишиться у пам’яті. Вони не часто балують Київ концертами – весь рік група мандрує світом, де пісні Dakh Daughters просто обожнюють. Тому не проґав свій шанс на один вечір поринути в особливий таємничий світ, створений сімома учасницями цього містичного українського колективу!

Літо на ВДНГ

Коли: 1 – 31 липня

Де: ВДНГ

Вхід: на територію пару вільний

У липні на ВДНГ будуть працювати безліч активностей та цікавих локацій для дозвілля та розваг. Серед них великий бассейн, парк гойдалок, контактний зоопарк, ферма метеликів, мотузковий парк, відкриті сади для пікніків та відпочинку просто неба! А також на території ВДНГ пройдут цікаві івенти: Сімейний фестиваль сніданків 7 липня, музичний фестиваль Atlas Weekend 9-14 липня, архітектурний фестиваль PROSTONEBA 27-28 липня та багато інших.

Фото: Pinterest

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