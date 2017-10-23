Художниця і візажист Сетарех Хоссейні створила серію make up-образів, що відображають різні знаки зодіаку і поділилася фотографіями в Instagram

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Кажуть, що характер людини залежить від знаку зодіаку. Правда це чи ні, напевно не знає ніхто. Та однозначно можна сказати, що у кожного знаку є характерні риси, притаманні нехай і не кожному, але більшості його представників точно! Так, Тільці вважаються наполегливими і цілеспрямованими, Терези вічно в усьому сумніваються, а у Стрільців на першому місці азарт. Саме ці особливі риси кожного зі знаків і виділила у своїх роботах канадський візажист Сетарех Хоссейні, яка створила дивовижну серію яскравих beauty-образів.

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Дівчина зробила 12 різних варіантів мейк-апу, кожен з яких відповідає одному зі знаків зодіаку. Звісно, на вечірку з таким макіяжем навряд чи варто йти, а от для яскравої фотосесії – саме те. Надихайся!

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