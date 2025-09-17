Новий каналG.spaceНовини

Манікюр на вересень 2025: модні тренди цього сезону

Манікюр на вересень 2025: модні ідея для нового сезону

Хочеться, щоб літо було завжди, але осінь вже близько. Тому час подумати про нові образи, гардероб та манікюр. В осінніх квітах нігтів є щось витончене та натхнене природою. Якщо ти готова змінити свої нігті до осені, ми зібрали нижче деякі з кращих ідей осіннього нейл-арту, які надихнуть вас на ідеальний осінній манікюр вересня. Який манікюр зробити у вересні 2025?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на вересень 2025.

Зараз дивляться

Магнітні бурі у вересні 2025: небезпечні дати

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •MANICURA•PEDICURA•VALENCIA (@nails.anastasia____)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Nails by Laura | Uñas Valencia (@nailsbylaura____)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от MANICURA • PEDICURA MADRID ???????????????? (@nails_madrid.es)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от MANICURA • PEDICURA MADRID ???????????????? (@nails_madrid.es)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Nail Brown (@brown.nails)

Манікюр на вересень 2025: модні ідея для нового сезону

Фото iStock

Читай також:

Місячний календар на вересень 2025: найкращі дні для справ, подорожей, змін

gspace Актуальне на стилі
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь