Манікюр на вересень 2025: модні ідея для нового сезону

Хочеться, щоб літо було завжди, але осінь вже близько. Тому час подумати про нові образи, гардероб та манікюр. В осінніх квітах нігтів є щось витончене та натхнене природою. Якщо ти готова змінити свої нігті до осені, ми зібрали нижче деякі з кращих ідей осіннього нейл-арту, які надихнуть вас на ідеальний осінній манікюр вересня. Який манікюр зробити у вересні 2025?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на вересень 2025.

Зараз дивляться

Магнітні бурі у вересні 2025: небезпечні дати

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •MANICURA•PEDICURA•VALENCIA (@nails.anastasia____)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails by Laura | Uñas Valencia (@nailsbylaura____)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURA • PEDICURA MADRID ???????????????? (@nails_madrid.es)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURA • PEDICURA MADRID ???????????????? (@nails_madrid.es)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nail Brown (@brown.nails)

Фото iStock

Читай також:

Місячний календар на вересень 2025: найкращі дні для справ, подорожей, змін