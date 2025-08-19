Манікюр на 1 вересня 2025 року: модні ідеї в школу чи університет

1 вересня вже близько. Тож варто подумати не тільки про книжки та одяг, а й про гарний манікюр. Ми зібрали для тебе ідеї манікюру на 1 вересня на довгі та короткі нігті з яскравими та ніжними дизайнами.
Якщо твій навчальний заклад чи професія вимагає нейтральних кольорів, тоді тобі точно знадобляться ідеї для мінімалістичного манікюру.
Якщо хочеться, то можна додати до однотонного дизайну квіткові композиції. Можеш використати їх у своєму осінньому дизайні.
Фото iStock