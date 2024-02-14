Зовсім скоро День святого Валентина! Який манікюр зробити на романтичну зустріч? Ми відібрали найтрендовіші варіанти nail-дизайну, які ти можеш легко повторити самостійно. Або ж, якщо тобі сподобається одразу декілька варіантів, пофантазувати та скомбінувати їх. Адже у День святого Валентина все повинно налаштовувати на романтичний лад, у тому числі і манікюр!

День святого Валентина: як провести, якщо ти без пари?

Зараз дивляться

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Фото – iStock

Читай також:

Що подарувати на День святого Валентина дівчині? Ідеї подарунків

«Друзі» рекомендують: 7 крутих ідей для побачення на День святого Валентина