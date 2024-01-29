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Манікюр на День святого Валентина 2024: найкращі ідеї

Манікюр на День святого Валентина

Зовсім скоро День святого Валентина! Який манікюр зробити на романтичну зустріч? Ми відібрали найтрендовіші варіанти nail-дизайну, які ти можеш легко повторити самостійно. Або ж, якщо тобі сподобається одразу декілька варіантів, пофантазувати та скомбінувати їх. Адже у День святого Валентина все повинно налаштовувати на романтичний лад, у тому числі і манікюр!    

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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Фото – iStock

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