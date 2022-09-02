Новий каналG.spaceНовини

Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак у фото

весільні сукні 2020

Весілля вже незабаром, а ти досі не можеш визначитися із модною весільною сукнею? Ми підібрали трендові сукні для весілля у 2022 році на будь-який смак. Надихайся фотопідбіркою

Який варіант весільної сукні вибрати? Адже їх так багато! Світові дизайнери створили десятки образів до цієї події. Навіть найпримхливіша і найвимогливіша наречена зможе вибрати. Однією з тенденцій 2022 року став мінімалізм та індивідуалізм. Тому можна дозволити собі найсміливіші образи, навіть білий брючний костюм. Але якщо ти мрієш про розкішну пишну сукню, хто тобі може заборонити її придбати?

Зараз дивляться

Манікюр на весілля: ідеї в фотографіях

Дивись модні весільні сукні 2022 року, вибирай, і нехай все пройде бездоганно!

Ідеї для весільної фотосесії: незвичайні місця в Києві

Monique Lhuillier

  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
imageimageimage

Oscar de la Renta

  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
imageimageimage

Lela Rose

  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
imageimage

Randi Rahm

  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
imageimageimageimageimageimageimageimage

Marchesa

  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
imageimageimage

Pronovias

  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
  • Весільні сукні 2022: варіанти на будь-який смак в фото
imageimageimage

За матеріалами iStock.com, brides.com

 

gspace модные новости секреты красоты стиль
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь