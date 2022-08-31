Новий каналG.spaceНовини

Манікюр на вересень 2022: ідеї дизайну в фото

Манікюр на вересень 2022: ідеї дизайну в фото

Осінь починається, але в моді залишають все ті ж більш натуральні кольори нігтів. Зверни увагу на пастельні жовті, помаранчеві, зелені, червоні, багряні забарвлення і всілякі їхні поєднання. Любителі світлих відтінків напевно оберуть молочний. Його можна доповнити мінімалістичний візерунками, малюнками або наклейками. Манікюр – завжди гарний привід для радості! Який манікюр зробити у вересні 2022, щоб підбадьорити себе?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на вересень 2022.

Зараз дивляться

Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото

Мода 2022: Який купальник обрати

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Chiara Sarro-Haire (@thenailloungeipswich)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by نادیا لویمی|مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by نادیا لویمی|مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Indigo Educator Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Indigo Educator Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

A post shared by Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Фото iStock

Читай також:

Літній манікюр 2022: ідеї в фото 

Універсальний тренд: З чим носити білу футболку 

gspace маникюр модные новости на стилі
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь