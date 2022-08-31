Манікюр на вересень 2022: ідеї дизайну в фото

Що вибирають українці: пісня Макса Барських увійшла у ТОП-5 найпрослуховуваніших на сервісі TopHit
Осінь починається, але в моді залишають все ті ж більш натуральні кольори нігтів. Зверни увагу на пастельні жовті, помаранчеві, зелені, червоні, багряні забарвлення і всілякі їхні поєднання. Любителі світлих відтінків напевно оберуть молочний. Його можна доповнити мінімалістичний візерунками, малюнками або наклейками. Манікюр – завжди гарний привід для радості! Який манікюр зробити у вересні 2022, щоб підбадьорити себе?
Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на вересень 2022.
Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото
Мода 2022: Який купальник обрати
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