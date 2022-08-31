Манікюр на вересень 2022: ідеї дизайну в фото

Осінь починається, але в моді залишають все ті ж більш натуральні кольори нігтів. Зверни увагу на пастельні жовті, помаранчеві, зелені, червоні, багряні забарвлення і всілякі їхні поєднання. Любителі світлих відтінків напевно оберуть молочний. Його можна доповнити мінімалістичний візерунками, малюнками або наклейками. Манікюр – завжди гарний привід для радості! Який манікюр зробити у вересні 2022, щоб підбадьорити себе?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на вересень 2022.

Зараз дивляться

Манікюр український 2022: ідеї дизайну в фото

Мода 2022: Який купальник обрати

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Chiara Sarro-Haire (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by نادیا لویمی|مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by نادیا لویمی|مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Indigo Educator Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Indigo Educator Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram A post shared by Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

Фото iStock

Читай також:

Літній манікюр 2022: ідеї в фото

Універсальний тренд: З чим носити білу футболку