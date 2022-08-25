Місячний календар стрижок на серпень 2022 вже на сайті Нового каналу! Ми знаємо, що ти точно піклуєшся про стан свого волосся. А тому правильно та ретельно обираєш не лише шампуні, кондиціонери, маски та стайлінг, а й той день, коли варто підстригтися та пофарбувати волосся. Плануєш оновити свою зачіску? Тоді читай наш місячний календар стрижок на серпень 2022.

Місячний календар на серпень 2022: коли стригти волосся

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1, 4, 8-11, 14, 18, 21, 23, 26 серпня – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на серпень 2022, у ці дні волосся добре відреагує на зміну довжини. Тому можеш сміливо записуватися у салон або довіритися комусь з подруг.

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Пам’ятай, що змінювати зачіску потрібно зважено. Ретельно обдумай, яка довжина тобі буде зручною для щоденного носіння. Не піддавайся на порив зробити чубчика, ретельно не обдумавши цей крок. Кому потрібно пожаліти про чубчика, а потім місяцями знову його відрощувати. Краще порадься зі спеціалістом щодо того, яка форма тобі пасуватиме та яка укладка не потребує восьми рук. У ці дні стрижка принесе прилив енергії та матеріальне збагачення. Більш докладні рекомендації щодо поліпшення матеріального стану шукай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – фінансовий гороскоп на 2022 рік.

Місячний календар на серпень 2022: коли не варто стригти волосся

2, 5, 7, 12, 16, 17, 20, 27-30 серпня 2022 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Як вказує місячний календар стрижок на серпень 2022, у ці дні варто забути про стрижку. Не хочемо розкидатися стереотипами, але все ж погана стрижка для дівчини – це ледь не кінець світу. Лише уяви, що ти просила підрівняти кінчики, а майстер зняла набагато більше. От тому і не варто йти на стрижку у ці дні. Не витрачай нерви.

Місячний календар на серпень 2022: коли фарбувати волосся

4, 6, 11, 13, 23, 24 серпня – сприятливі дні для фарбування волосся! Тому сміливо записуйся до колориста або купуй свою улюблену перевірену фарбу для волосся для домашнього фарбування.

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Ці дні є хорошим періодом, щоб оновити колір волосся або ж кардинально його змінити. На літо дівчата зазвичай люблять перефарбовуватися у світліші та тепліші відтінки. Але, мабуть, блонду це не стосується. Бо ж ніхто не хоче жовтизни. Якщо тобі вистачає сміливості, спробуй на літо перефарбуватися у яскравий колір або хоча б додати кольорових пасм. Увага забезпечена! Впевненість надає крила, тому будь готова зустріти кохання. Більше про те, у яких знаків Зодіаку є шанси зустріти кохання усього життя після походу до перукаря, читай на сторінках Нового каналу, в матеріалі – любовний гороскоп на 2022 рік.

Місячний календар на серпень 2022: коли не варто фарбувати волосся

2, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 27-30 серпня – несприятливі дні для фарбування волосся! Якщо вірити місячному календарю стрижок на серпень 2022, то у ці дні фарбування волосся може залишити тебе навіть без волосся. Особливо обережними варто бути тим, хто хоче перейти в блонд. Це не робиться за кілька годин! Аби не залишитися з пошкодженим волоссям та поганим настроєм, краще підбери іншу дату для фарбування волосся.

Фото: IStock

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