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Манікюр на серпень 2022: ідеї дизайну в фото

Манікюр на серпень 2022: ідеї дизайну в фото

Літо – найкращий час спробувати яскравий манікюр на своїх нігтях. Звісно, ти можеш це зробити. Але в серпні в моду входять максимально натуральні відтінки на нігтях. Нюдові кольори підійдуть, як для урочистої нагоди, так і для повсякдення. Навіть, якщо твій настрій іноді не такий веселий, зроби манікюр та порадуй себе! Який манікюр зробити у серпні 2022, щоб підбадьорити себе?

Новий канал підготував для тебе ідеї дизайнів для манікюру на серпень 2022.

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