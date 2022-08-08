Мода 2022: трендові кольори

Дівчата часто цікавляться модою та стежать за світовими трендами. Адже хочеться приблизно уявляти, що носити, які фасони обирати, яким кольорам віддати перевагу. Нарешті можна потроху готуватися до наступного року – Інститут кольору Pantone назвав 15 трендових відтінків модного сезону-2022. Серед них як спокійні, так і яскраві кольори, тож кожна знайде те, що їй до вподоби.

Відомий у всьому світі своїми відкриттями в сфері колористики Pantone знає все про головні тренди ще до старту Тижнів моди. Більше того, провідні дизайнери популярних fashion-брендів орієнтуються на ці дослідження під час розробки сезонних колекцій, тому саме Pantone по праву вважається законодавцем трендів кольору в модній індустрії. Так, тенденції сезону весна-літо 2022 традиційно розділили на дві частини: фахівці представили 10 трендових відтінків і 5 базових, які називаються Core Classics.

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Головними весняними відтінками, за версією експертів Pantone, стануть тони синьої гами. А саме пастельно-блакитний Spun Sugar («Цукрова пряжа»), колір морської хвилі Harbor Blue («Блакитна гавань»), темно-синій Skydiver («Парашутист»), а також відтінок вкритого кригою озера Glacier Lake («Застигле озеро»).

Окрім них у списку лідерів є такі кольори:

пудрово-рожевий Gossamer Pink;

яскраво-малиновий Innuendo;

червоний Poincian;

сонячно-жовтий Daffodil;

кавовий Coca Mocha;

жоржиновий Dahlia.

Найпопулярнішими базовими кольорами будуть Northern Droplet («Північна крапелька»), Perfectly Pale («Досконала блідість»), Poppy Seed («Макове зернятко»), Snow White («Чистий білий») і, несподівано, Basil («Базилік»).

Фахівці компанії підкреслюють, що на блакитні відтінки їх надихнув період пандемії: вони порівнюють ці тони з сумом від носіння хірургічних масок другий рік поспіль. Натхненням для насиченого відтінку малини послужив ковбойський костюм Versace репера Lil Nas X.

Пудрово-рожевий відтінок виник серед трендів завдяки красивому кольору цукрової вати, фіолетовий – насиченому відтінку жоржин. А на червоний, кавовий, зелений і сніжний відтінки фахівців наштовхнули кольори маку, какао, снігу і базиліка.

Як же цікаво, що кожен колір маю свою історію і обраний не просто так! Правда ж?

Фото – Getty Images, iStock