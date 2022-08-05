Мода 2022: Стильні літні шорти – які вибрати?

Літній гардероб – це сукні, що летять, легкі блузи, стильні футболки та, звичайно ж, зручні шорти. Які шортики вибрати влітку 2022 року, на що звернути особливу увагу, і з чим їх носити – ми зібрали відповіді на всі питання!

Які шорти в тренді влітку 2022?

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Бермуди

Такі подовжені вільні моделі зараз на піку популярності! Найчастіше в магазинах можна знайти шорти-бермуди з легких костюмних тканин, які ідеально поєднуються з блайзерами, шифоновими блузами, топами і оверсайз футболками. Із взуття з такими шортами можна носити абсолютно все – від витончених човників до масивних кросівок на платформі, які впевнено тримаються на піку взуттєвих трендів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @studyoffashion 17 Май 2020 в 12:03 PDT

Велосипедки

Цей тренд підкорив подіуми ще минулого літа, проте і в цьому сезоні залишається популярним. Не обов’язково вибирати зовсім спортивні моделі, в колекціях багатьох брендів можна знайти незвичайні велосипедки, наприклад, з деніму з рваним краєм, які ідеально підійдуть до образу з подовженою білою сорочкою і босоніжками на товстому стійкому каблуці. Втім, комбінацій – необмежена кількість, експериментуйте!

Мода 2022: які кросівки в тренді цього літа

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aliciastragram •|• Style (@aliciastagram.style) 7 Июл 2020 в 4:17 PDT

З високою талією

Ця модель займає лідируючі позиції не перший сезон. Але влітку 2022 варто звернути увагу на один нюанс – особливо популярні моделі зі складками у вигляді невеликого волана на талії. Найчастіше цього сезону такі шортики носять з тонким паском, а образ доповнює боді, заправлена ​​блуза або укорочений топ, що відкриває збірку. Ідеальний варіант для ніжного романтичного образу!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CaroKo~FASHION, OOTD & MORE???? (@caroko__) 21 Авг 2019 в 10:51 PDT

В’язані

Таке незвичайне рішення багатьох просто ставить в ступор, адже в’язані шорти – це щось з дитячого гардеробу. Але ні, так було раніше! Влітку 2022 трикотажні моделі полюбилися багатьом іменитим маркам, тому є можливість вибрати модель на свій смак – асортимент величезний! Короткі, подовжені, з в’язаними візерунками і «косами», є навіть досить відверті моделі грубої в’язки, які найкраще підійдуть для пляжної вечірки. Але і для прогулянки містом в’язані шорти стануть прекрасним рішення – легкі і зручні, вони поєднуються практично зі всім взуттям та одягом, тож кількість луків, які можна придумати, необмежена!

МОДА 2022: тренди на весь рік

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Millie Holmes (@immillieholmes) 10 Июн 2020 в 12:41 PDT

Спортивні шорти

Так, мова йде саме про ті самі коротенькі моделі з тоненькою окантовкою, які найчастіше ми надягаємо в спортзал. Але літо 2022 року – час сміливих рішень, тому багато трендсеттерів показали, що носити спортивні шорти можна не тільки на тренування, а і на прогулянку, світські заходи або побачення. Все залежить від того, чим ви доповніте образ – блузою і босоніжками (сміливо і екстравагантно!), піджаком і кросівками (ідеальний спорт-шик лук) або оверсайз футболкою і кедами, якщо ви не готові до модних експериментів. У будь-якому випадку, короткі шорти з окантовкою – це відмінна можливість продемонструвати стрункі загорілі ніжки і відчувати себе максимально комфортно в будь-якій ситуації!

Фото: IStock